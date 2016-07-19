İşte Beşiktaş'ın yeni Panzeri: Schweinsteiger

Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinciyle hem gelirini hem de kadrosundaki yıldızları ikiye katlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına harıl harıl çalışmaya devam ediyor.



Kartal, gelecek sezon da başarılı olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmanın avantajını da kullanarak taraftarını mutlu edecek transferlere de imza atmaya devam etmek istiyor.



Güçlü bir orta saha ve tecrübeli bir yıldız arayan Beşiktaş'ın son gözdesi Alman futbolunda ekol olarak lanse edilen Bastian Schweinsteiger.



Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Alman yıldız için temaslarını sürdürmüş ve yanıt beklemek için köşesine geçmişti.



''Bastian Schweinsteiger'dan Kartal'a sevindirici haber geldi'' iddiaları Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.



Schweinsteiger, menaceri vasıtasıyla Beşiktaş'a olumlu haber yolladı.



Şu anda eşi Ana Ivanovic ile İtalya'da balayında olan Alman futbolcunun Avusturya kampına getirilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Beşikaş'ta küllerinden doğan Mario Gomez'in Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Bastian Schweinsteiger ismini duyduktan sonra Kartal'da kalıp kalmama konusundaki belirsizliğini de noktalayıp Beşiktaş'ta futbol oynamaya devam etmek isteyeceği belirtildi.



Böylece Bastian Schweinsteiger transferini gerçekleştirirse 1 taşla 2 kuş vurmuş olacak.