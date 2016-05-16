İşte Avrupa’da Lig Tablosu!

Leicester City'nin tarihinde ilk kez zirvede bitirdiği İngiltere Premier Lig haricinde Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da geçen yılın şampiyonları unvanlarını korudu.

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga), İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1), zirve ve kümede kalma mücadelesi sona erdi.

Küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezonun ardından 132 yıllık tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde eden Leicester City, beklenmedik bir başarıya imza attı. 1928-29 sezonunda bir puan farkla kaçırdığı şampiyonluğu bu kez elde eden Leicester City böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de ilk kez katılmaya hak kazandı.

30 yılda 15 kulüp çalıştıran 64 yaşındaki teknik direktör Claudio Ranieri'nin, ilk şampiyonluk sevincini yaşadığı Leicester City'yi zafere, toplam 41 gol ve 18 asist üreten Jamie Vardy ve Riyad Mahrez taşıdı.

Leicester City dışında İngiltere'yi 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlar Arsenal ve Tottenham oldu. Ligi 4. bitiren Manchester City ise Şampiyonlar Ligi için play-off oynama hakkını elde etti.

İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da kazananlar aynı

İngiltere'nin aksine La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de zirve sahiplerinin değişmemesi dikkati çekti. Barcelona'nın, 31. haftadan itibaren üst üste 3 yenilgi almasıyla adeta yeniden başlayan İspanya liginde şampiyon son haftada belli oldu.

38. haftada Granada'yı deplasmanda 3-0 yenen Barcelona, Real Madrid ile arasındaki bir puanlık farkı koruyarak unvanını korudu. Katalan ekibi böylece La Liga'daki 24. şampiyonluğuna ulaştı. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid doğrudan, Villarreal ise play-off turundan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Gelecek sezon İngiliz kulübü Manchester City'nin başına geçecek İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Bayern Münih'in başında arka arkaya 3'üncü Bundesliga şampiyonluğuna uzandı. Peş peşe 4'üncü, tarihindeki 26'ncı lig şampiyonluğuna imza atan Bayern Münih ile beraber Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen de Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmayı başardı.

Serie A'da ise Juventus, art arda 5'inci, toplamda 32. lig zaferine ulaştı. Napoli'nin doğrudan katılma hakkını elde ettiği Şampiyonlar Ligi için play-off bileti alan takım ise Roma oldu.

Paris Saint Germain (PSG), Ligue 1'in bitimine 8 hafta kala ipi göğüsleyerek "Fransa liginde şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp" unvanını aldı. 2012'de Katar sermayesi tarafından alındığından bu yana Ligue 1'i domine eden PSG, üst üste 4, toplamda 6'ncı şampiyonluğunu kutladı. PSG ve Lyon, Şampiyonlar Ligi grupları için yerlerini ayırttı. Averajla 3. olan Monaco ise Şampiyonlar Ligi için play-off karşılaşması oynayacak.

İngiltere ve Almanya'nın köklü kulüpleri küme düştü

İngiltere'de Aston Villa ve Newcastle United, Almanya'da ise Stuttgart ve Hannover 96 gibi "asırlık" takımlar, alt lige düşerek taraftarlarını üzdü.

Aston Villa, sezon başından beri ortaya koyduğu kötü performansı değiştiremeyince bitime 4 hafta kala küme düşmekten kurtulamadı. İngiltere Futbol Ligi ve Premier Lig'in kurucuları arasında yer alan, tarihinde 7 lig şampiyonluğu bulunan kulüp, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

2015-16 sezonundaki iki transfer döneminde 108,26 milyon avro harcayan Newcastle United da Premier Lig'e veda etti. Newcastle United, Premier Lig'in kurulduğu 1992'den bu yana ikinci kez (ilki 2008-09) alt lige geriledi. Tarihinde 4 lig şampiyonluğu olan kulübün küme düşmesine, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Rafael Benitez'in 10 maç kala teknik direktörlüğe getirilmesi de engel olamadı.

Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Stuttgart, son haftada Wolfsburg'a yenilerek 41 yıl sonra küme düştü. Sonuncusu 2006-07 sezonunda olmak üzere 5 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Stuttgart, kalesinde 75 gol gördü.

Müzesinde 2 şampiyonluk kupası olan Hannover 96 da tarihinde 5. defa alt ligin yolunu tuttu. Bundesliga'ya çıktığı 2001-02 sezonundan bu yana 5 kez ilk 10'a giren, 2 defa ise Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Hannover 96, ligi en yakın rakibinin 8 puan gerisinde sonuncu bitirdi.