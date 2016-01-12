İstanbul saldırısının ardından Obradovic'ten flaş karar

Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in bugün yapmayı planladığı basın toplantısını Sultanahmet'te meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle erteledi.



İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının Sultanahmet'te meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Toplantının yeni tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

MEN VE PARA CEZASINI LİŞKİN KONUŞACAKTI

Zeljko Obradovic'in, toplantıda, Spor Toto Basketbol Ligi'nde Akın Çorap Yeşilgiresun Belediyespor ile oynanan maçın hakemine yönelik eylemleri nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen bir maç men ve 30 bin lira para cezasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyordu.

SULTANAHMET'TE NELER OLDU

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet semti şiddetli bir patlamayla sarsıldı.

Dikilitaşların bulunduğu meydanda saat 10.15'te büyük bir patlama meydana geldi.

Alman Çeşmesi yakınındaki patlamada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın olduğu yerde bir turist grubunun da bulunduğu öğrenildi.Patlamada ilk belirlemelere göre; 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.