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İstanbul Başakşehir - Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
İstanbul Başakşehir evinde ligde zor günler geçiren Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor, ev sahibi takım galibiyet alıp üst sıralardan düşmek istemiyor, İstanbul Başakşehir - Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda? haberlerin detayında bulabilirsiniz
17 Aralık 2015 Perşembe 16:03
İstanbul Başakşehir evinde ligde zor günler geçiren Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor, ev sahibi takım galibiyet alıp üst sıralardan düşmek istemiyor, İstanbul Başakşehir - Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda? haberlerin detayında bulabilirsiniz
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor karşısında galibiyet arıyor. İstanbul Başakşehir Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İstanbul Başakşehir Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak İstanbul Başakşehir Eskişehirspor maçı 20 Aralık 2015 Pazar 19:00'da LİG TV 2 kanalından naklen yayınlanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ESKİŞEHİRSPOR
20 Aralık Pazar 19:00
Spor Toto Süper Lig 2015/2016 Sezonu - 16. Hafta
Stadyum : Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Hakem : Özgür Yankaya
Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenmanda, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
İdman ısınma hareketlerinin ardından pas, duran top ve yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-kırmızılı takım, antrenmanın ardından kara yoluyla İstanbul'a gitti. Eskişehirspor kafilesinin, pazar günü yapılacak maça kadar İstanbul'da kamp yapacağı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:Eskişehirsporİstanbul Başakşehir
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