İspanyollardan Gökhan Gönül harekatı

İspanya'nın ünlü kulübü Valencia'nın teknik direktörlüğüne getirilen Gary Neville,Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün transferini çok istediğini bir kez daha açıkladı. Rado Cadena Cope'da canlı yayına katılan genç çalıştırıcı, günümüz futbolunda kenar beklerin öneminin eskiye göre daha arttığını söyledi.

Spiker adını söyleyince

Neville, bu nedenle iki bekinin de çok iyi olmasını istediğini belirterek, yönetime bir transfer listesi verdiğini dile getirdi. Programda spiker, Valencia'nın transfer listesinde yer alan oyuncuları saydı. Neville'ın, Gökhan Gönül'ün adı geçtiğinde, "Dani Alves'i alamıyorsam, alacağım oyuncu" diye not düştüğü belirtildi.





Sözleşmesi bitiyor

Gökhan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuya henüz yeni teklifte bulunmadı. UEFA kuralları gereği Gökhan, ocak ayından itibaren kendisini isteyen kulüplerle görüşebilecek. Benfica'nın da takibe aldığı Gönül'ün ilk tercihinin Fenerbahçe olacağı, ancak istediği şartlar sunulmazsa Avrupa'ya açılabileceği ifade edildi.

Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Celtic maçlarında iki kez 'haftanın oyuncusu' seçilmiş, grup maçları sonunda da 'en iyi 11'de' yer almıştı. 2007'de Hacettepe'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, 329 maçta 26 gol attı. 53 kez A milli formayı giyen Gönül'ün ay-yıldızı ekipte de 1 golü bulunuyor.

Kaynak : Sabah