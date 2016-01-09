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İspanyollara göre Messi'nin yeni ortağı Arda Turan

Bugün oynanan maçta Arda Turan'ın Messi'ye yaptığı asist ortaya koyduğu güzel oyunu sonrası İspanyollar Arda'yı öve öve bitiremedi

İspanyollara göre Messi'nin yeni ortağı Arda Turan

 La Liga'da Granada'yı farklı mağlup eden Barcelona'da oynadığı oyunla beğeni toplayan Arda Turan'a hem teknik direktör Luis Enrique'den hem de İspanyol basınından övgüler yağdı.

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique ve İspanyol basını, La Liga'da Granada'ya karşı 4-0 kazanılan maçta ilk 11'de sahaya çıkıp 71 dakika oynayan Arda Turan'a övgüler yağdırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Daha fazla maç oynadıkça ve dakika aldıkça sisteme çok daha fazla uyum sağladığını göreceğiz. Henüz onun tüm özelliklerini görmedik. İkili mücadelelerde vücudunu çok iyi kullanıyor, top kaybetmiyor ve gol pası veriyor. Arda bize farklı şeyler katıyor" dedi.

Öte yandan İspanyol spor basınının internet sayfalarında "Arda'nın Iniesta'nın yerini alıp, Messiile iyi bir ikili olacağını gösterdiği" yazıldı. As Gazetesi "Arda'nın maç boyunca iki çok güzel hareketini gördük. Biri, Messi'nin skoru 1-0 yapan golündeki pası, diğeri de 3. golde topun bacak arasından geçirerek takım arkadaşına geçmesini sağlaması. Barça'nın en iyileri arasına girdi ve bu takımın bir futbolcusu olduğunu gösterdi. Arda, Barça'nın yıldızlarıyla aynı dili konuşuyor.Luis Enrique, onu oyundan alarak korudu" ifadelerini kullandı.



"Arda Turan, şimdiden Messi'nin yeni ortağı oldu"

"Arda Turan, şimdiden Messi'nin yeni ortağı oldu" yorumunda bulunan Marca Gazetesi de Türk futbolcunun Barcelona'nın yıldızı Messi ile uyum içinde olduğunu maçın hemen başında gösterdiğini kaydetti.

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Arda Turan
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