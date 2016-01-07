İspanyol basını Arda Turan'a geçer not verdi

İspanyol basını, yaklaşık 6 ay sonra Barcelona forması ile ilk maçına çıkan Arda Turan ile ilgili yaptığı yorumlarda "Maç eksiği belirgin bir şekilde görülmesine rağmen kabul edilebilir bir futbol oynadı" görüşünü savundu.

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Espanyol'u 4-1 yenen Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkıp 68 dakika oynayan Arda Turan, ilk maçına çıkması göz önünde bulundurulduğunda İspanyol basınından iyi not aldı.

Sport gazetesi, "Arda Turan, takımda sabit olacak" başlığı altında yaptığı yorumda, "Arda ilk 11'de çıktı ve öyle görülüyor ki Luis Enrique onu çok fazla kullanacak çünkü Arda'nın oyun stilini seviyor. Arda'nın mücadeleci futbolu, üç dişe (Messi-Neymar-Suarez) yardım edecek. Barça, orta sahanın diğer kanadında bir Iniesta kazandı. Topu iyi kontrol eden, oyuna derinlik kazandıran, paslar veren Arda, sezonun belirleyici maçlarında Rakitic'in yerine ilk 11'de yer bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, büyük bir yıldız gibi başlangıç yapmaya layık olduğuna inandığı için Arda'yı ilk 11'de oynattı" görüşünü savunan Sport, "Yavaş yavaş sahada varlığını hissettiren Arda, Messi ile sahada iyi bir uyum içinde olabileceğini gösterdi. Gelecek maçlarda daha üretken olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

El Mundo Deportivo gazetesi de "6 ay sonra nihayet Barça futbolcusu olarak sahaya çıktı ve öyle sıradan bir şekilde değil. Bir derbi maçında ve ilk 11'de. Özellikle ilk yarı Barça'nın oyun sistemine yabancı olduğu görüldü. Dakikalar ilerledikçe futbolu düzeldi" yorumunu yaptı.

"Iniesta, ilk maçında Arda'ya yol gösteriyor" başlığını atan Marca gazetesi ise "Arda'nın ilk maçında takım kaptanı Iniesta mükemmel bir maç çıkardı. Arda'nın orta sahadaki en iyi yardımcısı Iniesta oldu. Arda'nın da Aleix'in de zamana ihtiyaçları var" diye yazdı.