İspanya’nın Kadrosunu Hiç Böyle Görmediniz!

Vicente del Bosque, Euro 2016 kadrosunu açıkladı. İspanyol teknik adam sonradan 23 kişiye indireceği kadroya 25 kişi davet ederken, Diego Costa ve Fernando Torres gibi isimler kadro dışında kaldı. İşte İspanya'nın Euro 2016 için açıkladığı 25 kişilik kadro:







Deneyimli teknik adamın sürekli şans verdiği Diego Costa, Santi Cazorla, Fernando Torres ve Juan Mata'yı kadroya almaması İspanyol medyasında sürpriz olarak yorumlandı. Kadroya giren genç isimler ise Real Madrid'de bu sezon çıkış yapan Lucas Vazquez ve Atletico'nun genç yeteneği Saul. Kaleciler Casillas (Porto) De Gea (Manchester United) Sergio Rico (Sevilla) Defans Carvajal (Real Madrid) Juanfran (Atlético) Piqué (Barcelona) Sergio Ramos (Real Madrid) Bartra (Barcelona) Jordi Alba (Barcelona) Azpilicueta (Chelsea) Orta Saha San José (Athletic) Bruno (Villarreal) Koke (Atlético) Saúl (Atlético) Thiago (Bayern) Silva (Manchester City) Lucas Vázquez (Real Madrid) Busquets (Barcelona) Cesc Fabregas(Chelsea) Iniesta (Barcelona) Isco (Real Madrid) Forvet Nolito (Celta) Pedro (Chelsea) Morata (Juventus) Aduriz (Athletic) İşte İspanya'nın Euro 2016 için açıkladığı 25 kişilik kadro: