İspanya Tam 42 Yıl Sonra Barcelona’da Maça Çıkacak!

İspanya Milli Futbol Takımı 'nın 42 yıl sonra Barcelona kentinde resmi bir maç oynaması için girişim başlatıldı. İspanya Milli Takımı'nın Barcelona'da resmi bir maç oynaması için İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) başvuru yapılacağı açıklandı. İspanya'da iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya 'daki kolunun öncülük ettiği girişime, Espanyol Kulübü de destek verdi. Katalan basınında yer alan haberlerde, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau'nun da bu girişime destek verdiği belirtildi.

İspanya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 Eylül 2017 tarihinde İtalya'ya karşı oynayacağı maçın, Barcelona'da yapılması için RFEF'e başvuru yapılacağı ve Espanyol takımının maçlarını oynadığı RCDE Stadı'nın önerileceği bildirildi.

Barcelona'daki son resmi milli maçını 12 Ekim 1975 tarihinde Nou Camp Stadı'nda Danimarka'ya karşı oynayan ve 2-0 kazanan İspanya, söz konusu başvurunun kabul edilmesi halinde 42 yıl sonra yeniden bir Katalan kentinde resmi karşılaşmaya çıkacak. İspanya'nın Barcelona'da oynadığı son dostluk maçı ise 18 Şubat 2004 tarihinde Peru'ya karşı olmuş ve Montjuic Olimpiyat Stadı'nda yapılan mücadeleyi İspanya 2-1 kazanmıştı.