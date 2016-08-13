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İspanya'dan önemli iddia! Fenerbahçe hocası...

Hoca arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler için birçok isim öne çıkarken, İspanya'dan önemli bir iddia geldi.

İspanya'dan önemli iddia! Fenerbahçe hocası...

 Hoca arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler için birçok isim öne çıkarken, İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İspanyol radyosu Cadena Cope, Vicente Del Bosque'nin İstanbul'dan teklif aldığını duyurdu. 65 yaşındaki hocanın bu teklifi değerlendirmek istediği belirtilirken, şu sözlere yer verildi:

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"Beşiktaş'tan gönderilmesi hep onun içinde yara olmuştu ve Türkiye'ye dönmek istiyordu. Yakın dostları ile çalışıyor. Kralın vereceği kararı biz de bekliyoruz." 8 yıl görev yaptığı İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası, 1 de Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Bosque, EURO 2016'nın ardından görevini bırakmıştı. Bu arada Bosque, 2004- 05 sezonunda başına geçtiği Beşiktaş'tan ligin devre arasında gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sarı-Lacivertlilerİspanya
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