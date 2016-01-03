İspanya'da lider maç fazlası ile Atletico Madrid

Vicente Calderon Stadı'ndaki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada, aradığı galibiyet golünü son dakikalarda buldu.

Mücadelenin 73. dakikasında Jackson Martinez'in yerine oyuna dahil olan Thomas Teye Partey, 80. dakikada bu sezon ligde ilk kez gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Espanyol'la derbide golsüz berabere kalan ve bir maç eksiği bulunan Barcelona'nın puan kaybını iyi değerlendiren Atletico Madrid, La Liga'da son 8 maçta yedinci galibiyetini aldı ve puanını 41'e yükselterek puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti. Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Levante ise 11 puanla son sırada kaldı.