İspanya'da gündem son günlerin formsuz ismi Casillas

Real Madrid'te 16 sezon forma giydikten sonra Porto'ya transfer olan 34 yaşındaki Casillas'ın yeni takımındaki formsuzluğu dikkati çekiyor. Portekiz Premier Ligi'nin 18. haftasında Victoria de Guimaraes'e 1-0 yenilen Porto'da, eleştiri okları, golde hatası bulunan Casillas'a çevrildi.

Portekiz basını, topu ellerinden kaçırarak gol yiyen Casillas için "Terayağlı eller", "Casillas'ın büyük hatası", "Casillas'ın hatası Porto'yu şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşürdü", "Casillas'ın artık Porto'nun ilk 11'indeki yeri garanti değil" ifadelerini kullandı.

İspanyol basını da "İspanya'nın kahramanı ve 13 yıldır tartışmasız kalecisi Casillas'ın düşen formu, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 1 numara tartışmalarını başlattı" yorumunu yaptı. Marca gazetesi, "Casillas'ın Porto'daki formsuzluğunun İspanya Milli Takımı için sorun olduğunu" yazdı. Gazete, "Iker, kendisine yönelik eleştirilere bu zamana kadar sahada cevap vermeyi hep başardı ama De Gea ipin ucunu çekmeye başladı. Mart ayında İtalya ve Romanya ile oynanacak hazırlık maçlarında kaleye kimin geçeceği şimdiden merak konusu. Son 3 yıldır milli takımda kaleci tartışmalarını önlemeye çalışan teknik direktör Del Bosque, ilk 11'de hangi kalecinin oynayacağına Avrupa şampiyonasına kadar karar vermeyecek" yorumunu yaptı.

İspanya Milli Takımı'nda 88 maça kaptan olarak çıkan Casillas toplamda 164 maçta oynayarak "İspanya'nın tarihinde en fazla milli formayı giyen futbolcu" rekorunu elinde bulunduruyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile mücadele edecek son 2 turnuvanın şampiyonu İspanya, bu yıl da favoriler arasında gösteriliyor.