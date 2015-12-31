İsmi şimdiden en iyiler arasında!

İngiltere Premier Lig'in en iyi performansını sergileyen oyuncular listesinde Arsenal'ı asistleriyle liderliğe taşıyan Mesut Özil 6'ncı oldu.



Premier Lig'in performans verilerini toplayan resmi istatistik sitesi "EA Sports PPI"da yer alan bilgilere göre, sezonun ilk yarısının en iyi 20 futbolcusu belirlendi.

Futbolcuların karşılaşmalarda aldığı süre, kazandıkları maç sayısı, olumlu pasları, isabetli şut yüzdesi, gördüğü kartlar gibi birçok kritere göre belirlenen listede, ilk 20'ye en çok oyuncu sokan takımlar Arsenal ve Manchester City (3) oldu.

Mesut Arsenal'ı liderliğe taşıdı

Gösterdiği üstün performansla Arsenal'ın sezonun ilk yarısını 39 puanla lider tamamlamasında önemli pay sahibi olan Mesut Özil, listede 406 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Türk asıllı Alman futbolcu, Riyad Mahrez'in ardından listede yer alan en iyi 2'nci orta saha oyuncusu olarak da dikkati çekti.

2013 yılında 42 milyon sterlin karşılığında Real Madrid'ten transfer edilen Mesut, önceki yıllardaki inişli çıkışlı performansının aksine bu sezonun ilk yarısında takımını özellikle asistleriyle liderliğe taşıdı.

Ligde forma giydiği maçlarda 16 asist ve 5 gollük performansıyla 1459 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 önemli ligi (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa) arasında da asist krallığını elde etti. Mesut, 5 asist daha yapması halinde eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry'nin Premier Lig'de bir sezon içindeki asist rekorunu da geçecek.

Ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan Fransız santrfor Olivier Giroud ile Şilili milli futbolcu Alexis Sanchez, Arsenal'da listeye giren diğer futbolcular olarak öne çıktı.

Leicester Cityli futbolcular parlıyor

Sezonu averaj farkıyla 2'nci sırada tamamlayarak futbol otoritelerinin beğenisini kazanan sezonun sürpriz takımı Leicester City'yi, bu sezon attığı gol ve asistlerle sırtlayan Mahrez, 578 puanla Premier Lig'in ilk devresinin en iyisi seçildi. Cezayirli kanat oyuncusu, sezonun ilk yarısında çıktığı 19 karşılaşmada 13 gol ve 6 asistle oynadı.

Ligin ilk yarısını 15 gol ve 5 asistle tamamlayan Mahrez'in takım arkadaşı İngiliz golcü Jamie Vardy ise 514 puanla listenin 2'nci sırasına yerleşti.

Sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Tottenham Hotspur'da 11 kez fileleri havalandıran İngiliz milli golcü Harry Kane, 3'üncü sıradan listeye girdi.

Premier Lig'in ilk devresini 29 puanla 8. sırada tamamlayan Watford'da 14 gol ve 3 asistle oynayan Nijeryalı santrfor Odion Ighalo ile Everton'ın golcüsü Romelu Lukaku, listenin ilk 5'inde yer alan diğer futbolcular oldu. Belçikalı golcü, bu sezon ligde 15, toplamda ise 18 gole imza attı.

Manchester City'den 3 futbolcu listede

İlk devreyi 36 puanla 3'üncü sırada tamamlayan şampiyonluğun en önemli adaylarından Manchester City'de, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure 8'inci, sezon başında 74 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı Kevin de Bruyne 10'uncu, İngiliz golcü Raheem Sterling ise 17'nci olarak listede yer aldı.

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans göstererek ilk yarıyı 14'üncü sırada tamamlayan son şampiyon Chelsea ise listeye oyuncu sokamadı.

Premier Lig'de sezonun ilk yarısının en iyi 20 oyuncusu şöyle:

Oyuncu Kulüp Pozisyon Maç sayısı Oynadığı süre (dakika) Puan 1 Riyad Mahrez Leicester City Orta saha 17 1374 578 2 Jamie Vardy Leicester City Forvet 18 1573 514 3 Harry Kane Tottenham Hotspur Forvet 18 1578 474 4 Odion Ighalo Watford Forvet 18 1501 472 5 Romelu Lukaku Everton Forvet 18 1584 451 6 Mesut Özil Arsenal Orta saha 17 1459 406 7 Ross Barkley Everton Orta saha 18 1568 401 8 Yaya Toure Manchester City Orta saha 16 1252 335 9 Georginio Wijnaldum Newcastle United Orta saha 18 1580 325 10 Kevin de Bruyne Manchester City Orta saha 14 1122 324 11 Olivier Giroud Arsenal Forvet 18 1148 313 12 Alexis Sanchez Arsenal Forvet 14 1107 309 13 Troy Deeney Watford Forvet 18 1613 306 14 Yannick Bolasie Crystal Palace Orta saha 16 1258 305 15 Philippe Coutinho Liverpool Orta saha 15 1250 305 16 Sadio Mane Southampton Orta saha 18 1386 301 17 Raheem Sterling Manchester City Forvet 17 1207 299 18 Dele Alli Tottenham Hotspur Orta saha 16 1162 295 19 Scott Dann Crystal Palace Defans 17 1530 294 20 Dimitri Payet West Ham United Orta saha 12 1038 292