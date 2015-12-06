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İsmail Köybaşı'na eleştiri! 'Bu kaçıncı?'

Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, siyah beyazlı futbolcu İsmail Köybaşı'nı eleştirdi.

İsmail Köybaşı'na eleştiri! 'Bu kaçıncı?'

 Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah beyazlı ekipte savunmada yapılan hatalar dikkat çekti.

Fanatik Gazetesi yazarı Feyyaz Uçar da bu konuya değindi ve İsmail Köybaşı'nı eleştirdi.

İşte o bölüm;

"Gollerin dışında ilk yarıda tam bir hayal kırıklığı var. Kayserispor’un en çok orta yaptığı ve korner attığı maç. Kullandıkları kornerlerin hepsine de vurdular. Beşiktaş defansı ne alan ne de adam markajı yapıyor. Sadece seyrediyorlar. İsmail’in bozduğu bu kaçıncı ofsayt. Rakibin kullandığı kornerde top ceza sahası dışına çıkıyor. İsmail hâlâ direk dibinde. Bütün arkadaşların ceza sahasının dışına çıkıyorlar, sen neyi bekliyorsun İsmail? Ofansif yeteneğine laf yok. Ah bir de şu defansını geliştirebilsen.. "

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFeyyaz Uçarİsmail Köybaşı
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