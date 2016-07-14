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İsmail Köybaşı Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı

İmza töreninde konuşan İsmail Köybaşı, resmen Fenerbahçeli oldu. İşte İsmail Köybaşı'nın açıklamaları...

İsmail Köybaşı Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı

 Fenerbahçe'nin flaş transferi İsmail Köybaşı resmen Fenerbahçeli oldu ve resmi sözleşmeye imza attı.

Köybaşı 3 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek.

İşte İsmail Köybaşı'nın açıklamaları;

''Öncelikle hoşbulduk. Kariyerimi en verimli şekilde sürdürmek istedim. Sahiplenmeye hazır olduğunu hissettiren yerdeyim. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Tercihim beni sahiplenen Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar faydalı olacağını düşünüyorum. Ortalama profesyonel futbol kariyerinin 15 yıl olduğunu düşünürsek kariyerimin 2. yarısına girmiş buluyorum.

Camialar arasında büyük bir rekabet var. Bizler isteğimiz doğrultusunda hareket edebiliyoruz. Şampiyonluk kutlamasında istemediğim bir şekilde bulunduğum üzgünüm. Bundan rahatsız oldum. Futbolcular olarak isteğimiz dışında hareket edebiliyoruz. O bir şampiyonluk kutlamasıydı, bir tezahürat söylendi. Fenerbahçe camiasının kırıldığını biliyorum, üzgünüm. İçimde hiçbir zaman kötülük olmaz. Fenerbahçe camiasından özür diliyorum.
Ve İsmail Köybaşı imzayı attı.

BEŞİKTAŞ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gönlüm çok rahat. Sezon içerisinde hiçbir takımla transfer için görüşmedim. Ben futbol tutkunu bir insanım. Aldığım karardan kesinlikle mahçup değilim. Son derece mutluyum ve gururluyum. Kimseye bir şey ispatlamak istemiyorum. Şu anda gönlüm çok rahat. Beni tanıyan herkes karakterimi bilir. Hiçbir zaman paraya önem vermedim, vermem de. Geçen 7 sezonun ardından, geçirdiğim her bir gün için Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarına, yönetimine ve emekçilerine geçirdiğim her gün için teşekkür ederim.''

FENERBAHÇE FORMASIYLA KADIKÖY'E ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İsmail Köybaşı yeni formasıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne çıktı.

BEŞİKTAŞ İLE İPLER NASIL KOPTU?

İsmail Köybaşı, 1 ay öncesine kadar Beşiktaş ile yeni sözleşme için anlaşmıştı. İki taraf da yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve ''İmzaları EURO 2016 sonrası atarız'' dedi.

Geçen sezon 625 bin Euro garanti ücret kazanan İsmail Köybaşı, yeni anlaşma şartlarına göre Beşiktaş ile 4 yıllık anlaştı ve 1.1 milyon Euro'luk teklife evet dedi.

İddiaya göre sonrasında ise EURO 2016 sona erdi ve Köybaşı yeni bir rakam isteğiyle Beşiktaş Kulübü'ne gitti. Hal böyle olunca 1.1 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşan Beşiktaş bu isteği reddetti ve ipler koptu.

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