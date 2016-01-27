İrlandalı oyuncunun GS tweeti taraftarlarını kızdırdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Kastamonuspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta, Jem Karacan'ın golüne sevinen Leeds United'ın eski oyuncusu Neol Hunt'a sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterildi.

Bir dönem Leeds United'ta forma giyen Noel Hunt, Jem Karacan'ın golünden sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün attığı tweeti kopyalayarak, gol sevincini takipçileriyle paylaşınca, Leeds United taraftarının büyük tepkisine yol açtı. Yoğun tepkinin ardından Noel Hunt, kötü bir amacının olmadığını ve eski takım arkadaşı Jem Karacan'a destek vermek için böyle bir tweet attığını açıklasa da, Leeds taraftarının öfkesini dindiremedi.

Galatasaray ile Leeds United'ın arası, sarı-kırmızılı takımın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası serüvenindeki maçta açılmış ve gerginlik uzun yıllar sürmüştü.