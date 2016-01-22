Irkçılığa mağruz kalan Sezer Özmen ülkeye geri döndü

Sezon başında Fransa 2. Lig ekibi Metz'e imza atan Sezer Özmen, sürpriz bir şekilde Türkiye'ye döndü ve PTT 1. Lig ekibi Alanyaspor'la sözleşme imzaladı. Genç stoperin Fransada yaşadıkları, açıkça ırkçılığa maruz kaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yeni takımıyla ilk maçına çıkan 23 yaşındaki stoper, gerçekleri anlattı:



"SAHA İÇİNDE, TRİBÜNDE VE SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELDİ"

Her şeyin Paris'te düzenlenen terör saldırısı sonrasında başladığını belirten Sezer, "Aslında her şey çok iyiydi. Metz'de kendimi ispat etmeye başlamıştım. Formayı da kaptım. Ne zaman ki Paris'te bu olay oldu, saha içinde huzursuzluk başladı. En ufak bir pas hatamda bir anda bana karşı (Fransız oyuncular yapıyor.) normalin ötesinde aşırı tepkiler oldu. 'Niye hızlı oynamıyorsun?', 'Hadi çabuk oyna' gibi şeyler söylenmeye başlandı. Zaman zaman tribünlerden ve sosyal medya üzerinden de tepkiler oldu. Takımda İspanyol oyuncular hep moral verdiler. Fransızlar ise açıkçası biraz Fransız kaldı. Saha dışında ise Türk komşularımızdan Çimen ailesi bize çok destek verdi" dedi.

"TÜRK OLDUĞUMUZ İÇİN BEBEĞİMİZİ 4 SAAT BEKLETTİLER"

Sezer'in yaşadığı en ilginç olay ise Fransa'da bebeği için gittiği bir hastanede gerçekleşmiş. Genç oyuncu akıllara durgunluk veren bu olayı şu sözlerle anlattı: "Bebeğimizi bir gün hastanenin acil bölümüne götürdük. Türk olduğumuz için 4 saat bizi beklettiler. Metz'de böyle bir ortam olunca, ayrılmak kaçınılmaz oldu. Yine Fransa'dan teklifler aldım, ancak kalmak istemedim. Süper Lig'de ise hedefi olmayan takımlardan teklif geldi. Ben Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Alanyaspor'la anlaştım. Burada beni gerçekten çok iyi karşıladılar. Bu kulüple şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyorum."

(Kaynak: Fanatik)