Irina Shayk'a kaynana baskısı pes ettirdi

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra sürpriz biçimde ünlü aktör Bradley Cooper'la birlikte olmaya başlayan Irina Shayk, evlilik yolunda ilerleyen ilişkisinde kaynanasının gazabına uğradı.



IRINA'YA KAYNANA VETOSU

Oğlunun ünlü modelle birlikte olmasını istemeyen Campano'nun ilk günden bu yana bu ilişkiye karşı olduğu ve Cooper'ın ilişkinin geleceği olmadığı gerekçesiyle Shayk'tan ayrıldığı iddia ediliyor. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Cooper, 2013 Oscar ödül törenine annesiyle birlikte katılarak herkesi şaşırtmıştı.

RONALDO'YLA 5 YIL SÜRMÜŞTÜ

Ronaldo'yla Irina Shayk aşkı 5 yıl sürmüş ve 2015 senesinde ayrılmışlardı. İngiliz basını, Ronaldo'nun Irina'yı farklı kadınlarla aldattğını yazmıştı.