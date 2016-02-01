Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Irina Shayk'a kaynana baskısı pes ettirdi

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo ile ayrıldıktan sonra Bradley Cooper ile yeni bir ilişkiye başlayan Irina Shayk ünlü aktörün annesinin baskılarından bunalınca ilişkiyi bitirdi

Irina Shayk'a kaynana baskısı pes ettirdi

 Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra sürpriz biçimde ünlü aktör Bradley Cooper'la birlikte olmaya başlayan Irina Shayk, evlilik yolunda ilerleyen ilişkisinde kaynanasının gazabına uğradı.

IRINA'YA KAYNANA VETOSU

Oğlunun ünlü modelle birlikte olmasını istemeyen Campano'nun ilk günden bu yana bu ilişkiye karşı olduğu ve Cooper'ın ilişkinin geleceği olmadığı gerekçesiyle Shayk'tan ayrıldığı iddia ediliyor. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Cooper, 2013 Oscar ödül törenine annesiyle birlikte katılarak herkesi şaşırtmıştı.
RONALDO'YLA 5 YIL SÜRMÜŞTÜ

Ronaldo'yla Irina Shayk aşkı 5 yıl sürmüş ve 2015 senesinde ayrılmışlardı. İngiliz basını, Ronaldo'nun Irina'yı farklı kadınlarla aldattğını yazmıştı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoIrina Shayk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.