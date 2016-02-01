Irina Shayk'a kaynana baskısı pes ettirdi

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra sürpriz biçimde ünlü aktör Bradley Cooper'la birlikte olmaya başlayan Irina Shayk, evlilik yolunda ilerleyen ilişkisinde kaynanasının gazabına uğradı.
Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra sürpriz biçimde ünlü aktör Bradley Cooper'la birlikte olmaya başlayan Irina Shayk, evlilik yolunda ilerleyen ilişkisinde kaynanasının gazabına uğradı.