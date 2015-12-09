İrfan Buz'dan Hakem Barış Şimşek'e Sert Eleştiri

PTT 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Karşıyaka maçından üç puanla ayrılıp, Adana Demirspor mağlubiyetini unutturmak istediklerini söyledi.

Buz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sahası'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta kendi sahalarında aldıkları 3-1'lik Adana Demirspor yenilgisi sebebiyle üzgün olduklarını belirtirken, müsabaka boyunca takıma verilen destek dolayısıyla taraftara teşekkür etti.

Buz, maça 3 eksikle çıktıklarını buna rağmen iyi mücadele etiklerini anımsatarak, "Maçta 1-0 önde olduğumuz dakikalarda oyunu biraz tutmuş olsaydık, maç lehimize gidecekti. Onlar oyunu açmak zorunda kalacaklardı. Biz de ondan sonra tabi boş alan bulabilirdik. Ancak öyle olmadı. İstediğimiz gibi oyunu açamadık" diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Barış Şimşek'i eleştiren Buz, "Barış Şimşek'in yönetimini beğenmedim. Verilmeyen penaltımız var. 70 metreden olayı görüyorum ama her nedense hakem görmüyor. Futbolun içinde bunlar tabii ki var fakat benim takımımda birisi o hareketi yapmış olsaydı, bunu penaltı olarak verecekti. Karşı taraf yaptı diye veremiyor. Şimdi biz susarsak, 'Zaten susuyorlar önemli değil' diyorlar. FIFA kokartlı bir hakem olan Barış Şimşek, kusura bakma ama penaltı pozisyonunu da görmen gerekiyor. Tabii ki onun arkasına sığınmıyoruz ama ne olursa olsun bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz. O penaltıyı verse 2-2 bitirebilirdik" ifadelerini kullandı.