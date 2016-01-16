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Iraklı Minik Messi Dünyada İlgi Odağı

Iraklı Minik Messi hayranı sırtına geçirdiği poşetin üstünde Messi yazısı ile görenler duygularını gizleyemedi, bir anda dünyada gündeme oturdu

Iraklı Minik Messi Dünyada İlgi Odağı

 Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri olan Lionel Messi hayranı Iraklı çocuk yürek burktu.

POŞETİ MESSI FORMASI YAPTI, ÜZERİNE GİYDİ

Mavi-beyaz poşetin üstüne Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ve forma numarasını yazan Iraklı minik, yıldız futbolcuya olan hayranlığını böyle gösterdi.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

3-4 yaşlarındaki minik futbolseverin yürekleri sızlatan bu fotoğrafı sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntülerinden oldu.
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