Iraklı Minik Messi Dünyada İlgi Odağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri olan Lionel Messi hayranı Iraklı çocuk yürek burktu.
Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri olan Lionel Messi hayranı Iraklı çocuk yürek burktu.
Iraklı Minik Messi hayranı sırtına geçirdiği poşetin üstünde Messi yazısı ile görenler duygularını gizleyemedi, bir anda dünyada gündeme oturdu
16 Ocak 2016 Cumartesi 11:03
Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri olan Lionel Messi hayranı Iraklı çocuk yürek burktu.