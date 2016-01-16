Iraklı Minik Messi Dünyada İlgi Odağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri olan Lionel Messi hayranı Iraklı çocuk yürek burktu.



POŞETİ MESSI FORMASI YAPTI, ÜZERİNE GİYDİ

Mavi-beyaz poşetin üstüne Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ve forma numarasını yazan Iraklı minik, yıldız futbolcuya olan hayranlığını böyle gösterdi.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

3-4 yaşlarındaki minik futbolseverin yürekleri sızlatan bu fotoğrafı sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntülerinden oldu.