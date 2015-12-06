İnter evinde Geneo'yı zorda olsa yendi!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında İnter sahasında Genoa'yı 1-0'la geçti.



Roberto Mancini'nin takımı bu sezon oynadığı 15 maçın 8'ini 1-0 kazandı. Felipe Melo ve Alex Telles maça ilk 11'de başlarken, Melo ilk yarıda takım arkadaşı Medel ile çarpışıp beyin sarsıntısı geçirdi. İlk devrede baş dönmesi yaşayıp kenara gelen Melo devre arasına kadar idare etti. 2. yarı başında ise Melo yerine Marcelo Brozovic oyuna dahil oldu.



Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Alex Telles ise etkili bir 90 dakika çıkardı.



İnter bu skorla puanını 33'e yükseltti ve bir maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Genoa ise 16 puanla 15. sırada kaldı.



Genoa'da Galatasaray'dan kiralanan Blerim Dzemaili sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan Goran Pandev ise son 15 dakikada oyuna dahil olsa da etkili olamadı. Pandev bu sezon oynanan 15 maçın sadece 4'ünde ilk 11 başlarken sadece 2 maçta 90 dakika oyunda kalabildi. Makedon oyuncu ilk haftaların ardından adeta yedek kulübesine demir attı.



Maçın tek golü 59. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Yıldız futbolcunun kullandığı serbest vuruş hiç kimseye değmeden doğruca ağlarla kucaklaştı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken İnter'in sağ bek oyuncusu Danilo D'Ambrosio, 86. dakikada 2. sarı kartı görüp oyun dışında kaldı.