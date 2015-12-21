İnter'e Felipe Melo şoku

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, evinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio ile karşılaştı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve Felipe Melo'nun damga vurduğu mücadeleyi Lazio 2-1 kazandı ve zirvedeki Inter'e büyük darbe vurdu.

Lazio, maçın 5. dakikasında Candreva ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Inter'de 61. dakikada Icardi beraberliği getiren isim oldu. Ne olduysa son 5 dakikada oldu.

Felipe Melo ceza alanı içinde Milinkovic'e yaptığı hareketin ardından Lazio'ya 86. dakikada penaltı kazandırdı. Candreva'nın kullandığı penaltıda Handanovic güzel bir kurtarış yaptı, ancak Candreva dönen topu tamamladı ve takımını öne geçirdi. Galatasaray'ın eski yıldızı Melo, 90. dakikada da rakibine attığı tekmenin ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bunun ardından 90+3. dakikada da Lazio'da Milinkovic, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı ve iki takım maçı 10'ar kişi tamamladı.