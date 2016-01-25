İnter'e Evinde Carpi Darbesi

İtalya Serie A 21. Hafta maçında evinde Carpi'yi konuk eden Inter, zayıf rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın ilk golü 39 dakikada Rodrigo Palacio'dan geldi. Inter'in topla oynama oranında büyük üstünlük sağladığı ve sık sık rakip kaleyi yokladığı maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Kevin Lasagna attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Eski Galatasaraylı Felipe Melo ve Alex Telles maça ilk 11'de başladı. Son dönemde sık sık kart görmesiyle eleştirilen Felipe Melo maçı kartsız ve 11'de tamamlarken, Galatasaray'dan Inter'de kiralık oynayan Alex Telles ise 20. dakikada gördüğü sarı kartın ardından tedbir amacıyla 46. dakikada oyundan çıkarak yerini Joao Miranda'ya bıraktı. Lorenzo Piscuiti 83. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 41 puana ulaşan Inter, 4. sırada kaldı. Carpi ise 18 puana yükselse de küme düşme potasından kurtulamadı.

İtalya Serie A'da bugün oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle: Fiorentina 2-0 Torino Lazio 3-1 Chievo Inter 1-0 Carpi Palermo 4-1 Udinese Sampdoria 2-4 Napoli Sassuolo 0-1 Bologna Hellas Verona 1-1 Genoa