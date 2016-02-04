İnter Chievo karşısında galibiyet elde etti

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter ile Chievo karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 1-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Inter, 48. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0kazandı. Inter, maç boyunca oyunun kontrolünü sağlamakta zorlandı ancak Chievo'ya pozisyon da vermeyerek maçı tamamladı.



Inter, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti ve uzun bir araadan sonra 3 puanla tanışmış oldu. Chievo ise 27 puanda kaldı.



Inter, pazar günü 13.30 Hellas Verona ile deplasmanda karşılaşacak. Chievo ise yine pazar günü 16.00'da Torino'ya konuk olacak.