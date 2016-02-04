İnter Chievo karşısında galibiyet elde etti

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter ile Chievo karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 1-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Inter, 48. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0kazandı. Inter, maç boyunca oyunun kontrolünü sağlamakta zorlandı ancak Chievo'ya pozisyon da vermeyerek maçı tamamladı.
Inter, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti ve uzun bir araadan sonra 3 puanla tanışmış oldu. Chievo ise 27 puanda kaldı.
Inter, pazar günü 13.30 Hellas Verona ile deplasmanda karşılaşacak. Chievo ise yine pazar günü 16.00'da Torino'ya konuk olacak.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter ile Chievo karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 1-0'lık skorla kazandı.