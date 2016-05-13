İnter Caner Erkin’i Aldı Telles’i Yolladı

Galatasaray 'dan kiralık olarak Inter 'de bir sezon geçiren Alex Telles , tekrar Türkiye'ye dönüyor. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Brezilyalı futbolcu, Çizme'de geçirdiği sezonun ardından yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Serie A'da 20 maçta forma giyen ve bu karşılaşmalarda 2 asist yapan 23 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezonda Galatasaray'ın ilk 11'deki sol beki olması bekleniyor. Cim Bom'un 6.5 milyon euro bonservisle Gremio'dan kadrosuna kattığı oyuncunun son durumunu, Inter kulübüne yakın Passione Inter sitesinden Andrea Gervasi, Skorer ile paylaştı.

Telles'i yakından takip eden İtalyan gazeteci, oyuncunun Inter'de kendisini geliştirdiği bilgisini vererek, Sambacı futbolcunun Galatasaray'a daha tecrübeli bir isim olarak döneceği müjdesini verdi:



"Inter Alex Telles 'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bunun iki nedeni var. Birincisi, aslında Serie A'da ilk sezonunu geçiren genç bir oyuncu için iyi olsa da, çok fazla parlamayı başaramadı. İkincisi ise ekonomik gerekçe. Fenerbahçe li Caner Erkin 'in bonservissiz alınacak olması, rotayı bu futbolcuya çevirdi.

Savunma yönünü geliştirdi

Telles gelecek için potansiyeli olan, genç ve iyi bir oyuncu. En önemli eksikliği savunma tarafıydı. Özellikle adam markajı konusunda önemli eksikleri bulunuyordu. Serie A'da forma giyebilmek için oyunun iki yönünü de oynamanız gerekir. Inter'de geçirdiği dönem kendisinin bu yönünü geliştirmesi konusunda yardımcı oldu ve artık oyunun iki yönünü de daha iyi oynayabiliyor.



Büyük kulüplerde forma giyebilir

Telles taraftar üzerinde iyi bir izlenim bıraktı. Bir çok maçta ilk 11'de oynayarak takıma katkı sağladı. Ligdeki iyi sol beklerden bir tanesi olarak değerlendirildi. Gelecekte kendisini tekrar buralarda görebiliriz. Serie A'da oynayacak tüm ihtiyaç duyulan özelliklere sahip. Avrupa'nın başka büyük kulüplerinde de forma giyebilecek kalitede bir futbolcu".