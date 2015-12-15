İnter - Cagliari Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Cagliari, teknik adam Rastelli yönetiminde kendi ligine göre üst seviye bir takım. Zaten bu durumun avantajlarını bir çok karşılaşmada rahat galibiyetler alarak ispatlıyorlar. Bir önceki turda Sassuolo’yu geçerek kupada gidebildikleri tura kadar gitmek istediklerini göstermiş oldular. İnter karşısında pasif bir Cagliari beklemiyorum.



İnter için bu sezon kupa’da yol almak önemli. Rotasyon mutlak olacaktır. Fakat İnter’in rotasyonlu kadrosu dahi Cagliari’yi yenebilecek güçte.-OZAN GÜR

Serie A’nın lideri İnter’de moraller yerinde. Hafta sonu Udinese’yi rahat bir oyun ve farklı skor ile yenmek takımın yerinde olan öz güvenini arttırdı. Teknik adam Mancini, Melo, Guarin, Palacio, Jovetic gibi alternatif oyuncularını Cagliari karşısında kullanabilir. Santon dışında önemli bir eksik yok.