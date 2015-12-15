İnter - Cagliari Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Serie A’nın lideri İnter’de moraller yerinde. Hafta sonu Udinese’yi rahat bir oyun ve farklı skor ile yenmek takımın yerinde olan öz güvenini arttırdı. Teknik adam Mancini, Melo, Guarin, Palacio, Jovetic gibi alternatif oyuncularını Cagliari karşısında kullanabilir. Santon dışında önemli bir eksik yok.
Serie A’nın lideri İnter’de moraller yerinde. Hafta sonu Udinese’yi rahat bir oyun ve farklı skor ile yenmek takımın yerinde olan öz güvenini arttırdı. Teknik adam Mancini, Melo, Guarin, Palacio, Jovetic gibi alternatif oyuncularını Cagliari karşısında kullanabilir. Santon dışında önemli bir eksik yok.