Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnter - Cagliari Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

İtalta kupasında İnter sahasında Cagliari'yi konuk ediyor, İnter son zamanlardaki formunu kupa maçınada yansıtırsa Cagliari karşısında rahat bir galibiyet alabilecek gibi görünüyor, karşılaşma saat 22:00'da LigTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak, İnter - Cagliari Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri ve tüm detayları sitemizde bulabileceksiniz

İnter - Cagliari Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
İtalta kupasında İnter sahasında Cagliari'yi konuk ediyor, İnter son zamanlardaki formunu kupa maçınada yansıtırsa Cagliari karşısında rahat bir galibiyet alabilecek gibi görünüyor, karşılaşma saat 22:00'da LigTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak,  İnter - Cagliari Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri ve tüm detayları sitemizde bulabileceksiniz 

Serie A’nın lideri İnter’de moraller yerinde. Hafta sonu Udinese’yi rahat bir oyun ve farklı skor ile yenmek takımın yerinde olan öz güvenini arttırdı. Teknik adam Mancini, Melo, Guarin, Palacio, Jovetic gibi alternatif oyuncularını Cagliari karşısında kullanabilir. Santon dışında önemli bir eksik yok.
Cagliari, teknik adam Rastelli yönetiminde kendi ligine göre üst seviye bir takım. Zaten bu durumun avantajlarını bir çok karşılaşmada rahat galibiyetler alarak ispatlıyorlar. Bir önceki turda Sassuolo’yu geçerek kupada gidebildikleri tura kadar gitmek istediklerini göstermiş oldular. İnter karşısında pasif bir Cagliari beklemiyorum.

İnter için bu sezon kupa’da yol almak önemli. Rotasyon mutlak olacaktır. Fakat İnter’in rotasyonlu kadrosu dahi Cagliari’yi yenebilecek güçte.-OZAN GÜR
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
InterCagliari
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.