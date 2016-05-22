İngiltere’ye Tarihimiz Boyunca İlk Golümüzü Attık Ama Yetmedi İngiltere 2 – 1 Türkiye!

A Milli Takımımız, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Manchester City'nin stadı City of Manchester'da oynanan maç 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'nin gollerini 3. dakikada Harry Kane ve 83. dakikada Jamie Vardy atarken Türkiye'nin sayısını 13. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çalhanoğlu, İngiltere'ye gol atan ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti.

İngiltere ile tarihimizde karşılaştığımız 11. maçta da galibiyet göremedik. Tarihimizin ilk golünü atmamıza rağmen İngilizler'e karşı makus talihimiz dönmedi. 11 maçta 9 mağlubiyet 2 beraberlik. Milli Takımımız, EURO2016 hazırlıkları kapsamında sonraki özel maçını Karadağ ile 29 Mayıs'ta yapacak.

ERKEN GOL, OFSAYT, TERİM'İN HAKEME AYARI

Tempolu başladığı karşılaşmanın ilk dakikasında Vardy ile tehlikeli gelen ancak kaleci Volkan'ı geçemeyen İngiltere, üçüncü dakikada geliştirdiği benzer bir pozisyonda Kane'in attığı ve ofsayt olduğu kameralarca tespit edilen golle öne geçmeyi başardı.

3. dakikada Dele Alli'nin pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Harry Kane'nin açık bir şekilde ofsayt olduğu gözlerde kaçmadı. Maçın hakemi Türk asıllı Deniz Aytekin ve yardımcısı bu golde ofsaytı süzemedi. Tüm bunların ardından Fatih Terim , telefonla dördüncü hakeme pozisyonun ofsayt olmadığını gösterdi.

ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

Kalesinde gördüğü erken golle demoralize olmayan Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile yakaladığı fırsatların ikincisinde skora dengeyi getirirken, 22 yaşındaki milli oyuncu da iki takımın rekabetinde İngiltere filelerini havalandıran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Beraberlik golünden sonra rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermeyen ay-yıldızlı ekibin ataklarında, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson rakiplerini ileride karşılamaları için sık sık futbolcularını uyardı. Takım halinde savunma yapan ve Dele Alli-Vardy-Kane üçlüsüne boş alan bırakmayan Türkiye karşısında kanatları kullanarak ve duran toplarla etkili olmaya çalışan ev sahibi ekip kalan bölümde skoru lehine değiştiremedi.

KANE PENALTI KAÇIRDI

İlk yarıda nazaran daha temposuz ve orta saha mücadelesi halinde geçen ikinci yarının en önemli fırsatı İngiltere'nin penaltısıydı. Ev sahibi ekip 71. dakikada Hakan Balta'nın ceza alanı solunda Jamie Vardy'yi düşürmesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane topu dışarı gönderdi.

VOLKAN VE İSMAİL ANLAŞMAZLIĞINI VARDY AFFETMEDİ

Karşılaşmanın 83. dakikasında İngiltere galibiyet golünü buldu. Sağdan kullanılan kornerde Kane'in, penaltı noktasına doğru gönderdiği ortasına Gary Cahill kafa vurdu. Direk dibinde bulunan İsmail Köybaşı ve Volkan Babacan'ın anlaşmazlığı sonucu seken topu Jamie Vardy tamamladı ve takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde Yasin Öztekin'le bir pozisyon yakalayan takımımız eşitliği bulamadı ve maç 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı.