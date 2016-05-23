İngiltere’nin Gol Makinesi “Türkiye çok iyi bir takım”

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız oyuncusu Harry Kane, Türkiye ile yaptıkları hazırlık maçı sonrası özel açıklamalarda bulundu.



Premier Lig'de attığı 25 gol ile krallık yarışını kazanan ve dün akşam oynanan maçta da milli takımımıza karşı takımının ilk golü atıp, bir de penaltı kaçıran Harry Kane, "Açıkçası penaltı kaçırmam iyi olmadı. Bu tip durumlar futbolda oluyor. Ama güzel bir karşılaşma yaptık ve kazandık, mutluyuz" dedi.



"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM. TOPLA OYUNDA ÇOK İYİLER"



Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten 22 yaşındaki İngiliz golcü, "Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Öne geçmemiz oyunumuzu iyi yönde etkiledi. Tabii hazırlık maçı da olsa bu tip karşılaşmaları kazanmak güzel" değerlendirmesinde bulundu.



A Milli Takımdan da övgü dolu sözlerle bahseden Harry Kane, "Türkiye çok iyi bir takım. Topla oyunda çok iyiler. Bizi çok zorladıkları zamanlar oldu. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında bizim attığımız golden sonra Türkiye çok iyi oynadı. Dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Zor bir maç oldu ama kazandık" şeklinde konuştu.



"EURO 2016'DA ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRACAĞIZ"



İngiltere Milli Takımı'nın uluslararası turnuvalardaki şanssızlığını kırıp kıramayacağı yönündeki soruya ise Harry Kane, "EURO 2016'da şanssızlığımızı kıracağız. Amacımız final oynamak" yanıtını verdi.

Öte yandan İngiltere Milli Takımı forması ile dün oynanan Türkiye hazırlık maçı ile 11'inci kez forma giyen Harry Kane, milli takım forması altında 5'inci golünü attı.



Wilshere: İyi bir takıma karşı güzel bir sonuç aldık



Yaşadığı sakatlıklar sonucu bu sezon Arsenal ile sadece 3 Premier Lig maçına çıkabilen İngiliz oyuncu, en son geçen yıl Haziran ayında Slovenya maçında formasını giydiği İngiltere Milli Takımı ile yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye karşı oynayarak milli takıma geri döndü.



Jack Wilshere geçen sakatlığı ve İngiltere Milli Takımı'na yaptığı geri dönüş ile alakalı durumu, "Kendimi iyi hissediyorum. Roy Hodgson'ın bana güvenip beni bu turnuva kadrosuna dahil etmesi çok güzel bir durum. Amacım milli takım ile başarılı bir turnuva geçirmek" şeklinde yorumladı.



Türkiye'yi 2-1 yendikleri karşılaşma için de değerlendirmelerde bulunan 24 yaşındaki ortasaha oyuncusu, "İyi bir takıma karşı güzel bir sonuç aldık. Sonuçta 13 maçtır yenilmeyen bir takımla oynadık. Şampiyona yaklaşıyor ve bizim aldığımız her galibiyet daha da moralli olmamızı sağlıyor. İyi bir oyun ile galip geldik" ifadelerini kullandı.



Son 2 aydır antrenmanlara çıktığını hatırlatan Jack Wilshere, "Bu sezon henüz daha 90 dakikalık maçım yok. Zaten son 2 aydır antrenman yapıyorum ama her maç daha iyiye gidiyorum. Umarım bu şekilde devam ederim ve iyi bir turnuva geçiririm" diye konuştu.