İngiltere’nin En İyi 5 Futbolcusu Arasında Türk Futbolcu!

Premier Lig'in performans verilerini toplayan resmi istatistik sitesi "EA Sports PPI"dan derlediği bilgilere göre, Tottenham Hotspur'un genç forveti Kane zirvenin sahibi olurken, bu sezon yaptığı asistlerle adından söz ettiren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 5. sırada yer aldı.

Futbolcuların karşılaşmalarda aldığı süre, kazandıkları maç sayısı, olumlu pasları, isabetli şut yüzdesi, gördüğü kartlar gibi birçok kritere göre belirlenen listede, ilk 20'ye en çok oyuncu sokan takım 4 oyuncuyla Tottenham Hotspur olurken, onu 2 futbolcuyla Leicester City, Arsenal, Everton ve Watford izledi.

- Gol krallığı zirveyi getirdi

Şampiyonluk yarışına uzun süre devam etmesine rağmen son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla Premier Lig'i 3. sırada tamamlayabilen Tottenham Hotspur'da Kane, 38 maçta 25 kez ağları havalandırarak gol krallığına uzandı. Takımına şampiyonluk sevinci yaşatamamasına rağmen 22 yaşındaki İngiliz golcü, 1026 puanla rakiplerine fark atarak listede zirvenin sahibi oldu.

Tottenham'ın orta saha oyuncuları Danimarkalı Christian Eriksen (6), İngiliz Dele Alli (9) ile Belçikalı defansı Toby Alderweireld (16) listede takımlarını ilk 20'de temsil eden diğer oyuncular olarak dikkati çekti.

- Leicester City'nin yıldızları ilk 3'te

Tarihinin ilk şampiyonluğu yaşayan Leicester City'nin başarısında önemli katkıları bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Riyad Mahrez ile İngiliz golcü Jamie Vardy ise listenin ilk 3'üne girdi.

Bu sezon ligde çıktığı 37 maçta 17 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyen Mahrez, 957 puanla ikinci olurken, 36 maçta 24 gol ve 8 asistle oynayan Vardy ise 938 puanla listede üçüncü sıraya yerleşti.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero bu sezon ligde 24 golle krallık yarışında ikinci sırayı Vardy ile paylaşırken, en değerli oyuncular listesinde ise 4. sırada kendine yer buldu.

- Mesut, Arsenal'i asistleriyle taşıdı

Real Madrid'den 2013'te 46 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer edilmesinin ardından yüksek beklentileri karşılayamadığı için eleştirilen Mesut Özil, kendisinden beklenen patlamayı bu sezon yaptı.

Arsenal'in 71 puanla ligi ikinci sırada tamamladığı sezonda 34 maçta 2959 dakika süre alan Özil, 19 asist ve 6 gollük performansıyla takımının en etkili oyuncusu oldu ve topladığı 769 puanla en iyi oyuncular listesinin 5. sırasında yer aldı. Özil ayrıca ligin asist kralı unvanını da aldı.