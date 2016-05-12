İngiltere Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs 2016 Pazar günü İngiltere'yle deplasmanda oynayacağı hazırlık maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Deniz Aytekin yönetecek. İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu'nda TSİ 19.15'te başlayacak karşılaşmada Deniz Aytekin'in yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mike Pickel, dördüncü hakemlik görevini ise Daniel Siebert yapacak" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs 2016 Pazar günü İngiltere'yle deplasmanda oynayacağı hazırlık maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Deniz Aytekin yönetecek. İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu'nda TSİ 19.15'te başlayacak karşılaşmada Deniz Aytekin'in yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mike Pickel, dördüncü hakemlik görevini ise Daniel Siebert yapacak" denildi.