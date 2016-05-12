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İngiltere Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

A Milli Takım Euro 2016 için yaptığı hazırlıklar kapsamında İngiltere milli takımı ile hazırlık maçına çıkacak. Oynanacak hazırlık maçını ise hakem Deniz Aytekin yönetecek.

İngiltere Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs Pazar günü İngiltere ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'nda Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs 2016 Pazar günü İngiltere'yle deplasmanda oynayacağı hazırlık maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Deniz Aytekin yönetecek. İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu'nda TSİ 19.15'te başlayacak karşılaşmada Deniz Aytekin'in yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mike Pickel, dördüncü hakemlik görevini ise Daniel Siebert yapacak" denildi.
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