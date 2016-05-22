İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı

EURO 2016 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız tarihi maçta İngiltere ile karşılaştı. Manchester şehrindeki Etihad Stadı'ndaki hazırlık maçında ay-yıldızlılarımız sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



Millilerimizin maçtaki golünü Hakan Çalhanoğlu atarken İngilizlerin gollerini Hary Kane ve Jamie Vardy kaydetti.

İngiltere Milli Takımı 71. dakikada Kane ile bir penaltıdan faydalanamadı.



HAKAN ÇALHANOĞLU ADINI TARİHE YAZDI

A Milli Futbol Takımımız tarihte 11. kez karşılaştığı İngiliz milli takımına karşı ilk gol sevincini bu gece yaşadı. Hakan Çalhanoğlu, 13. dakikadaki golüyle İngiltere kalesine ay-yıldızlı formayla gol atan ilk Türk olarak tarihe geçti.



HAKEM DENİZ AYTEKİN İNGİLTERE'YE ÇALIŞTI

Bu özel maçı yöneten Almanya Ligi Bundesliga'da düdük çalan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin 3. dakikada İngiltere'nin bulduğu goldeki ofsaytı atladı.

İngiltere, tempolu başladığı karşılaşmanın üçüncü dakikasında Kane'in attığı ve ofsayt olduğu kameralarca tespit edilen golle öne geçmeyi başardı.



Kalesinde gördüğü erken golle demoralize olmayan Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile yakaladığı fırsatların ikincisinde skora dengeyi getirirken, 22 yaşındaki milli oyuncu da iki takımın rekabetinde İngiltere filelerini havalandıran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.



Beraberlik golünden sonra rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermeyen ay-yıldızlı ekibin ataklarında, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson rakiplerini ileride karşılamaları için sık sık futbolcularını uyardı. Takım halinde savunma yapan ve Dele Alli-Vardy-Kane üçlüsüne boş alan bırakmayan Türkiye karşısında kanatları kullanarak ve duran toplarla etkili olmaya çalışan ev sahibi ekip kalan bölümde skoru lehine değiştiremedi.



İkinci yarıya da erken gol bulma amacıyla hızlı başlayan İngiltere, Dele Alli'nin şutunda topun savunmaya da çarpmasıyla rakip kalede tehlikeli oldu ancak kaleci Volkan zamanında pozisyon alarak golü önledi. Cenk Tosun'un şutu ve Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla rakip kaleyi yoklayan milliler karşısında İngiltere, 70. dakikada kazandığı penaltıyla büyük avantaj yakaladı ancak Kane topu dışarı atarak takımı adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi.



Maç boyunca tempolu bir oyun ortaya koyan ve takımına bir de penaltı kazandıran Vardy, kaleci Volkan ve İsmail'in bir anlık anlaşmazlığından yararlanarak takımını 2-1 öne geçirdi. Son bölümde baskısını artıran ve Olcay'ın şık vuruşuyla beraberliğe de çok yaklaşan Türk Milli Takımı, kaleci Hart'ı aşamadı ve 13 maçlık yenilmeme serisi Manchester'da son buldu. Tarihinde 10 kez karşılaştığı İngiltere'yi hiç yenemeyen Türkiye, başa baş mücadele koyduğu maçta galibiyet hedefini yine gerçekleştiremedi.



Stat: City of Manchester

Hakemler: Deniz Aytekin, Guido Kleve, Mike Pickel (Almanya)

İngiltere: Hart, Walker, Cahill, Stones, Rose, Dier, Wilshere (Dk. 66 Henderson), Dele Alli, Sterling (Dk. 73 Drinkwater), Kane, Vardy

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Hakan Kadir Balta, Mehmet Topal, Caner Erkin (Dk. 69 İsmail Köybaşı), Oğuzhan Özyakup (Dk. 69 Mahmut Tekdemir), Selçuk İnan, Ozan Tufan (Dk. 85 Mevlüt Erdinç), Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 78 Olcay Şahan), Cenk Tosun

Goller: Dk. 3 Kane, Dk. 83 Vardy (İngiltere), Dk. 14 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 32 Oğuzhan Özyakup, Dk. 71 Mehmet Topal (Türkiye), Dk. 56 Wilshere (İngiltere)

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