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İngiltere-Türkiye Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta? Hangi Kanalda
A Milli Takım EURO 2016 çerçevesinde hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. İngiltere ile A Milli Takımımız arasında ki maç ne zaman oynanacak. Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak.
21 Mayıs 2016 Cumartesi 14:15
Futbol severler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. İngiltere Türkiye maçını hangi kanal yayınlayacak. İngiltere Türkiye maçı saat kaçta ve ne zaman oynanacak. İşte İngiltere Türkiye maçının net tarihi
Euro 2016 turnuvası öncesi önemli bir hazırlık karşılaşması olacak İngiltere-Türkiye maçı 22 Mayıs Pazar günü, saat 19:15'te, ATV kanalından canlı izlenebilecek. Bu maçın hakemi Deniz Aytekin olurken, yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mike Pickel üstlenecek.
İngiltere Türkiye maçıyla ilgili tüm gelişmeleri ise haber7.com'dan anlık olarak takip edebilirsiniz.
ATV'NİN UYDU FREKANSI
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
Türksat 4A Frekansları;
Frekans : 12380 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 3/4
Pol : Dikey ( Vertical )
Network Search : Açık ( ON ) konumda olmalıdır.
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