İngiltere-Türkiye Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta? Hangi Kanalda

Euro 2016 turnuvası öncesi önemli bir hazırlık karşılaşması olacak İngiltere-Türkiye maçı 22 Mayıs Pazar günü, saat 19:15'te, ATV kanalından canlı izlenebilecek. Bu maçın hakemi Deniz Aytekin olurken, yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mike Pickel üstlenecek.

İngiltere Türkiye maçıyla ilgili tüm gelişmeleri ise haber7.com'dan anlık olarak takip edebilirsiniz.

ATV'NİN UYDU FREKANSI

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

Türksat 4A Frekansları;

Frekans : 12380 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 3/4

Pol : Dikey ( Vertical )

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