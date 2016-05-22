İngiltere Türkiye Maçı Bugün Hangi Kanalda Verilecek?

İngiltere Türkiye maçı ile bu akşam nefes kesecek bir hazırlık karşılaşması oynanacak. Milli Takım için EURO 2016 elemeleri öncesi bu hazırlık karşılaşmalarının önemi çok büyük. Fatih Terim karşılaşma öncesinde geniş kadroyu açıklamıştı. İngiltere Türkiye maçı bu akşam bir takım ilklere de sahne olacak. Spor severler karşılaşmanın saatini ve kanalını merak ediyorlardı. Peki İngiltere Türkiye maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye, İngiltere karşısında şanssızlığına son vermek istiyor. A Milli Futbol Takımı, bu akşam özel maçta karşılaşacağı İngiltere ile yaptığı 10 karşılaşmada 8 yenilgi, 2 beraberlik aldı, yediği 31 gole karşı hiç gol atamadı. Milliler, 93 yıllık tarihinde en farklı skorlu yenilgilerinden 2'sini 8-0'lık sonuçlarla İngiltere karşısında aldı. A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam karşılaşacağı İngiltere karşısında şanssızlığına son vermek amacında.Türkiye, 93 yıllık tarihinde daha önce 10 kez karşılaştığı İngiltere karşısında hiç galip gelemedi, tek gol bile atamadı.



Beşi Türkiye, beşi İngiltere sınırları içinde, tamamı resmi yaptığı 10 maçta, 8 yenilgi, 2 de beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, en başarısız performansını sergilediği rakibinden toplam 31 gol yerken, İngiltere filelerini hiç havalandıramadı.Tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden 2'sini, 8-0'lık sonuçlarla İngiltere karşısında alan milliler, 4'ü Dünya Kupası grup elemeleri, 6'sı da Avrupa Şampiyonası grup elemeleri olmak üzere rakibi ile yaptığı 10 resmi maçta ayrıca, 5-0, 4-0, 2 kez 2-0, 2 kez de 1-0'lık neticelerlesahadan mağlup ayrıldı. İngiltere ile ilk kez özel bir maçta karşılaşacak milliler, rakibi karşısında iki beraberliği 29 Nisan 1987'de İzmir'de, 11 Ekim 2003'te de İstanbul'da 0-0'lık sonuçlarla aldı.



İki ülke milli takımları en son 11 Ekim 2003 tarihinde İstanbul'da, o zamanki adıylaFenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaştı. 2004 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı golsüz sona erdi. Milliler, İngiltere maçına hazır. A Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı öncesindeki son çalışmasını, müsabakanın oynanacağı City of Manchester Stadı'nda yaptı



İngiltere Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Türkiye maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Türk hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) hazırlıkları kapsamında bu akşam deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak A Milli Takım çalışmalarını tamamladı. Fransa'da 10 Haziran'da başlayacak şampiyona öncesinde İngiltere ile Manchester kentinde özel maç yapacak milli takım, son çalışmasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde, maçın oynanacağı City of Manchester Stadı'nda yaptı.



Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan milliler, dar alanda top kapma ve sınırlı alanda taktik çalıştı. İdman, açma-germe egzersizleriyle sona erdi. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Mehmet Topal, fizyoterapist eşliğinde takımın kamp yaptığı otelde çalıştı. Almanya Futbol Federasyonundan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma bu akşam TSİ 19.15'te başlayacak.



Gol teknolojisi ve yeni kurallar test edilecek

Milli takımın İngiltere'yle yapacağı maçta FIFA'nın da onayıyla, gol çizgisi teknolojisi kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ülkenin futbol federasyonlarının anlaşmasıyla bu uygulamanın bu akşamki maçta geçerli olacağı bildirildi.



Ayrıca, futbol oyun kurallarında 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliklerin, Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) alınan özel izinle İngiltere-Türkiye maçında da geçerli olacağı kaydedildi. Kural değişiklikleri arasında, ceza sahasındaki bariz gol pozisyonlarında yapılan faullerde, futbolcunun kırmızı yerine sarı kartla cezalandırılması, penaltı atışında kaleciyi yanıltan oyuncuya ve çizgiyi erken terk eden kaleciye sarı kart gösterilmesi, su molalarının zorunlu hale getirilmesi, başlama vuruşunun geriye doğru yapılması, maç başlamadan önce futbolculara kırmızı kart gösterilebilmesi ve bu şekilde oyun dışı kalan oyuncunun yerine bir başkasının geçmesi gibi yenilikler yer alıyor.



Fatih Terim yönetiminde 121. milli maç

Türkiye Futbol Direktörü Terim, bu akşam İngiltere ile yapılacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 121. kez sahaya çıkacak - Milliler, Terim yönetiminde yaptığı 120 maçta, 62 galibiyet aldı, 28 kez yenildi, 183 gol atıp, kalesinde 126 gol gördü. Türkiye'nin bu akşam Manchester'da İngiltere ile yapacağı özel maç, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in 121. milli sınavı olacak.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'nün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, bu akşamki karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin başında 121. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapan Terim, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk sınavına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi 11 Nisan 1990'da Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıktı. Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde millileri çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 arasında ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı. 22 Ağustos 2013'te attığı imzayla milli takımın başına yeniden getirilen Fatih Terim, 6 Eylül'de Kayseri'deki Andorra karşılaşmasıyla bin 422 gün sonra ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıktı.



120 maçta 62 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 120 maçta 62 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği maçlarda 30 kez berabere kaldı, 28 kez de mağlup oldu.Terim yönetiminde 183 gol atan milliler, kalesinde ise 126 gol gördü.

