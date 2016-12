İngiltere Premier Lig'in yayıncısı Turkcell TV+

Turkcell’in hem evde hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu Turkcell TV+, dünyanın en değerli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi’nin resmi yayıncısı oldu.

Bu anlaşma sayesinde artık futbolseverler, dünyanın en yetenekli futbolcuların yer aldığı Premier Ligi, 3 yıl boyunca Turkcell TV+’tan takip edebilecek. Turkcell TV+ aboneleri, İngiltere Premier Ligi’ni yüksek yayın kalitesiyle ister evlerindeki televizyonlardan, ister diledikleri yerde cep telefonları ve tabletlerinden izleyebilecekler.

Karşılaşmaların yayınlarının, ligin haklarını elinde bulunduran diğer kuruluş D-Smart ile paylaştırılması bekleniyor.

Yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’nin yeni TV platformu olarak alanında iddialı anlaşmalara imza atan Turkcell TV+, 1 milyona yakın üye tarafından tercih ediliyor. Geleceğin televizyon platformu Turkcell TV+, 24 saat kayıt imkanı ile kaçırılan maçları izleme fırsatı veriyor, 12 saat geriye alma özelliği ile kaçırılan pozisyonların tekrarını izleme şansını da futbol izleyicilerine sunuyor.

Özel spor kanalı kurulacak

Haftanın bütün maçları, sporseverler için Turkcell TV+’ta oluşturulacak HD spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Turkcell TV+’ın sunacağı avantajlı spor ve aile paketleri sayesinde Premier Lig’in heyecanı ve coşkusu her an futbolseverlerle olacak."

Kaan Terzioğlu: Sürprizler bununla sınırlı kalmayacak

Sporun her alanına destek vermekten mutlu olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Futbolun en büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi’ni, Turkcell TV+ sayesinde sporseverlere ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. TV+ platformumuz sayesinde bundan sonra tüm üyelerimiz Premier Ligi her an evlerinden ya da mobil cihazlarından takip edebilecekler. Ancak Turkcell TV+’ın sporseverlere sürprizleri bununla da bitmeyecek. Spor kanallarımızın içeriği önümüzdeki günlerde zenginleşerek artacak. Ve bundan sonra bu platform sporseverlerin de buluşma noktası olacak" dedi.