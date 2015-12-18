İngiltere İç çamaşırı Futbol Ligi'nde ilginç bir müsabaka

İngiltere'ye yeni bir futbol ligi geliyor. Bu ligde kadın oyuncular, üniforma yerine iç çamaşırları içinde futbol oynayacak. Ligin adı da İç çamaşırı Futbol Ligi olacak.

"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

İç çamaşırı Futbol Ligi'nde ilk maç, ünlü futbolcular Gary Neville ve Ryan Giggs'in sahip olduğu Manchester Otel'de yapılacak.

Ligin kurucusu Gemma Hughes, ligin "cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele edeceğini" söylüyor. "Kadın futbolunu ilgi odağı haline getiriyoruz. Kadınlar için çalışıyoruz. Bu kadınlar manken değil, gerçek futbolcu." diyerek de sözlerine devam ediyor.

"ÇOK ÇILGIN BİR ŞEY"

Ama başka bir kadın takımını çalıştıran Tracey Halpin, ligin "çok çılgın bir şey" olduğu kanaatinde. Neden erkekler gelip iç çamaşırlarıyla futbol oynayan kadınları izlesin?" dedi