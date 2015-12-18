İngiltere'den yükselen transfer sesleri! Fener'e geliyor!

Fenerbahçe transfere doymuyor! Ellerinde sadece Robin van Persie ve Fernandao olan Sarı Lacivertlilerin gözdesi İngiltere'den Falcao!
Sezon başı Van Persie ve Fernandao'yu kadrosuna katan, Emenike, Sow ve Kuyt'ı ise gönderen Fenerbahçe'nin Ocak ayında Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu kadrosuna katabileceği belirtildi.
Amerikan Fox Sports'ta yer alan habere göre, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan ve bonservisi Monaco'da bulunan 29 yaşındaki yıldızın kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği yazıldı.
Geçen sezon 50 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Manchester United'a 10 milyon euroluk bedelle 1 yıllığına kiralanan Falcao yine sakatlıklarla boğuşmuş ve takımına katkı sağlayamamıştı. Bu sezon da Chelsea'nin yolunu tutan Kolombiyalı, ilk 11'den yine çok uzak kaldı ve beklentileri karşılayamadı.
Fransızlar da 'Dönecek' dedi
Falcao'yla ilgili bir iddia da Fransız L'Equipe'ten geldi. Gazetenin haberine göre, Kolombiyalı yıldız devre arası transfer döneminde Londra'dan ayrılacak ve kulübü Monaco'ya geri dönecek.
Sezon başı Van Persie ve Fernandao'yu kadrosuna katan, Emenike, Sow ve Kuyt'ı ise gönderen Fenerbahçe'nin Ocak ayında Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu kadrosuna katabileceği belirtildi.
Amerikan Fox Sports'ta yer alan habere göre, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan ve bonservisi Monaco'da bulunan 29 yaşındaki yıldızın kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği yazıldı.
Geçen sezon 50 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Manchester United'a 10 milyon euroluk bedelle 1 yıllığına kiralanan Falcao yine sakatlıklarla boğuşmuş ve takımına katkı sağlayamamıştı. Bu sezon da Chelsea'nin yolunu tutan Kolombiyalı, ilk 11'den yine çok uzak kaldı ve beklentileri karşılayamadı.
Fransızlar da 'Dönecek' dedi
Falcao'yla ilgili bir iddia da Fransız L'Equipe'ten geldi. Gazetenin haberine göre, Kolombiyalı yıldız devre arası transfer döneminde Londra'dan ayrılacak ve kulübü Monaco'ya geri dönecek.