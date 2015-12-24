İngiltere'de Louis van Gaal krizi büyüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Louis van Gaal ile basın arasındaki özür krizi büyüyor.

Ligde Stoke City ile cumartesi günü oynayacakları maç öncesinde dün basın toplantısı düzenleyen ve İngiliz medyasının kendisine özür borçlu olduğunu savunarak 5 dakika sonra toplantıyı sinirli bir şekilde terk eden Hollandalı teknik adamdan, The Sun gazetesi "iğneli" ifadelerle özür diledi.

İngiltere'de tabloid basının önde gelen gazetelerinden The Sun, "üzgünüz" manşetini attığı spor sayfasında, "6 maçtır kazanamadığın için üzgünüz", "Liderlikten beşinciliğe gerilediğin için üzgünüz", "Şampiyonlar Ligi'nden elendiğin için üzgünüz", "Taraftarları sıktığın için üzgünüz" ve "Bunları yaparken 250 milyon sterlin harcadığın için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Manchester United taraftarlarından da özür dileyen gazete, 64 yaşındaki teknik adamın hala görevinin başında olduğunu kaydetti.

Van Gaal, dün yaptığı ve gergin başlayan basın toplantısında, kendisiyle ilgili görevden alındığı yönünde yapılan haberlere tepki göstermişti. Gazetecilere "Buradaki kimsenin benden özür dilemeye niyeti yok mu?" sorusunu yönelten Hollandalı teknik adam, üç soru yanıtladıktan sonra toplantıyı terk etmişti.