İngiltere'de Fırtına Gibi Esen Mesut Özil'e Tebrik

ngiltere Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal'in dünyaca ünlü Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, kısa bir süre için geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızının Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katılan Mesut Özil, daha sonra Cumhurbaşkanı ile bir saat süren bir görüşme yaptı.



ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Büyük buluşmada Rıdvan Dilmen'in yanı sıra Acun Ilıcalı, Oğuz Çetin, Abdürrahim Albayrak gibi spor dünyasından bazı isimler de bulundu.

BİR SAAT FUTBOL SOHBETİ

Arsenal'de gösterdiği müthiş performansla takımını liderliğe taşıyan Mesut ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında koyu bir futbol sohbeti yaşandı.

MESUT'U TEBRİK ETTİ

Erdoğan, bu sezon harikalar yaratan Türk yıldızı tebrik ederken, Premier Lig'deki başarılarının devamını diledi. Özil, bu sezon 3 gol, 16 asistle Arsenal'i sırtlamaya devam ediyor.

"TAKIM ELBİSELERİ GİDERKEN YOLDAN ALDIK"

Acun Ilıcalı, Mesut Özil ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Takım elbiseleri giderken yoldan aldık" notunu düşmüştü.

DAHA ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞTİ