İngiltere'de Fırtına Gibi Esen Mesut Özil'e Tebrik

ngiltere Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal'in dünyaca ünlü Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, kısa bir süre için geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızının Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katılan Mesut Özil, daha sonra Cumhurbaşkanı ile bir saat süren bir görüşme yaptı.
ngiltere Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal'in dünyaca ünlü Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, kısa bir süre için geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızının Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katılan Mesut Özil, daha sonra Cumhurbaşkanı ile bir saat süren bir görüşme yaptı.