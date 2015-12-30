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İngilizlerden flaş Van Persie iddiası

İngilizlerin Daily Star gazetesinde yer alan habere göre Van Persie devre arası transfer döneminde iki ada ekibinden birine transfer olacak

İngilizlerden flaş Van Persie iddiası
 İngilizlerin Daily Star gazetesinde yer alan habere göre Van Persie devre arası transfer döneminde iki ada ekibinden birine transfer olacak
İngilizler Van Persie'yi unutamıyor... Manchester United taraftarının unutamadığı ve sık sık dönmesi için kampanya başlattığı Fenerbahçeli Van Persie için Chelsea ve Liverpool'un transfer çalışması başlattığı iddia edildi. Haberde Barcelona'nın da sezon başından beri Van Persie'ye ilgi duyduğundan bahsedildi.

İKİ DEV PEŞİNDE

Takvim'de yer alan haber göre; İngiliz Daily Star gazetesi, Robin van Persie'nin Manchester United ya da Arsenal'e dönmesinin imkansız olduğunu ama Liverpool veya Chelsea'nin Hollandalı yıldız ile ocak ayında sözleşme yapabileceğini yazdı.

"BU İMKANSIZ"

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, "United, ilk yarı boyunca Robin'i çok aradı" dedi. Ancak Daily Star, Ferdinand'ın sözlerine karşılık "Bu imkansız" yorumunu yaptı.

30 MİLYON EURO MALİYETİ! 

Gazete, Fenerbahçe'nin Robin Van Persie ile 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatıp, Hollandalı yıldızı isteyen kulübün vergilerle birlikte 30 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Van Persie gibi bir yıldızı bırakmak istemeyeceğini Hollandalı süper starın Sarı-Lacivertli taraftarın sevgilisi olduğu vurgulandı. Van Persie lige verilen aradan yararlanarak eşi ile birlikte ülkesine gitti.
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Van Persie
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