İngilizler Oğuzhan Özyakup'u öve öve bitiremedi

İngiliz Daily Star gazetesi Beşiktaş'ın Arsenal'den 350 bin sterlin'e aldığı Oğuzhan Özyakup'u 9 milyon sterlin'e satmak istemesinin belki gözlere çok göründüğünü ama genç yıldızın Euro 2016'nın en büyük yıldız adaylarından olduğunu yazdı.

Gazete, Arsen Wenger'in 2009'da akademiye aldığı Oğuzhan'ı geri isterken bunu göz önüne aldığı ve Euro 2016'dan sonra belki de 9 milyon Euro'ların bir daha yanına yaklaşılamayacağını düşündüğü iddia edildi.

Avrupa'nın şu anki parlayan en önemli yıldızlarından birisi yorumu yapılan Oğuzhan'ı, Wenger'in Ocak transferinde mutlaka istediği belirtildi.