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İngilizler, Fenerbahçe'nin yıldızını yerden yere vurdu!

Hırvatistan-Türkiye maçını yorumlayan eski İngiliz futbolcu Martin Keown, “Ne yani şimdi, Volkan Şen kenarda oturup, Sunderland’de yedek kalan Lens’mi oynayacak? İlginç” dedi.

İngilizler, Fenerbahçe'nin yıldızını yerden yere vurdu!

 Fenerbahçe'nin Jeremain Lens transferi Hollanda'dan sonra İngiltere'de çok tartışılıyor. Önceki akşam oynanan milli maçların değerlendirildiği ITV'deki programın yorumcularından eski futbolcu Martin Keown, Hırvatistan- Türkiye karşılaşmasını yorumlarken ilginç noktalara temas etti. Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı hazırlık maçını hatırlatan Keown, milli takımımızın yıldızlarından Volkan Şen üzerinden Türkiye'deki transfer politikasını eleştirdi, "Türkler gerçekten ilginç insanlar. En az bizim kadar kötü transferler yapıyorlar" yorumunu yaptı.

DEVLER LİGİ KALİBRESİNDELER AMA...

Keown, "Şampiyonlar Ligi kalibresindeki Fenerbahçe, elinde Volkan Şen gibi bir oyuncu varken kalkıp Lens'i transfer ediyor. Ne olacak yani, Şen kenarda oturup, Sunderland'de yedek kalan Lens mi oynayacak? İlginç..." dedi. 

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