İngilizler Açıklama Yaptı Mourinho …

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın adı uzun süredir kulüple anılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getireceği iddia edildi.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, iki yıl önce Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'i göreve getiren ancak ligde ve Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Manchester ekibinin, 64 yaşındaki van Gaal ile yollarını ayıracağı ve daha önce prensip anlaşmasına vardığı Mourinho ile sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.





Kulüp düzeyinde Ajax, Barcelona ve Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen takımlarını çalıştıran van Gaal, meslektaşı Alex Ferguson'un emekliye ayrılmasından sonra düşeşe geçen Manchester United'ta transfere yaklaşık 300 milyon sterlin harcamasına karşın taraftarları ve yönetimi memnun edemedi.



Premier Lig'de iki kez Chelsea'nin başına geçen ve Londra ekibiyle 3 Premier Lig, 3 Lig Kupası, bir de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşayan 53 yaşındaki Mourinho, 2014-15 sezonunda ligi zirvede bitirmesine karşın geçen sezon kötü gidişi durduramayınca Aralık ayında görevine son verilmişti.



İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile anlaşan Manchester City'nin ardından ezeli rakibi Manchester United da Mourinho'yu göreve getirirse iki teknik adam arasında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.



İspanya'da Guardiola'nın Barcelona'yı, Mourinho'nun da Real Madrid'i çalıştırdığı dönemin ardından ikinci kez iki isim aynı ligde mücadele edecek.