İngiliz Basını Cüneyt Çakır'a Tam Not Verdi

"ÇİZGİ HAKEMİ İŞİNİ DÜZGÜN YAPTI"

Chelsea ile Porto arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte yöneten Türk hakemin genel olarak başarılı bir yönetim sergilediği değerlendirmesi yapıldı. Özellikle maçın ilk golü olan Marcano'nun kendi kalesine yaptığı vuruşta, çizgi hakeminin yardımıyla isabetli bir yorum yapılarak gol kararı verildiğine dikkat çekildi. Get West London internet sitesinde "Geçmiş yıllarda kaç kere ilave hakemlerin bu pozisyonlarda doğru kararı veremediğini gördük ama bu akşam öyle olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde gol teknolojisi yok ancak çok şükür ki buna gerek kalmadı ve ilave çizgi hakemi işini düzgün yaptı" yorumu yapıldı.

MİLYON POUND'LUK KAMERALARA GEREK YOK

Telegraph gazetesinde de bu pozisyon geniş yer buldu. İlave yardımcı hakem Barış Şimşek'in pozisyonun gelişimini iyi süzerek kaleye doğru yaklaştığı ve dikkatle incelediğine dikkat çekildi: "Cüneyt Çakır burada kendi başına karar veremezdi. Hakem pozisyonun içindeydi. Doğru bir şekilde gol kararı verdi. Milyon poundluk kameralara kim ihtiyaç duyar ki?"

"COSTA KIRMIZI KART GÖRMEDİĞİ İÇİN ŞANSLIYDI"

Costa atılmadığı için şanslı İngilizler'in en çok üzerinde durduğu pozisyonlardan bir tanesi ise Diego Costa ile Iker Casillas arasında yaşananlardı. Independent gazetesinde Chelseali forvetin rakip kaleciye müdahalesi ve sonrasında yaşananlar için 'Costa kırmızı kart görmediği için şanslı' başlığı kullanıldı. Independent'taki değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Diego Costa'ya bu gereksiz hareketinden dolayı kırmızı kart çıkabilirdi. Şampiyonlar Ligi hakemlerinin bu tip pozisyonlarda kırmızı kart göstermek konusundaki alışkanlıklarına rağmen, Cüneyt Çakır sadece sarı kartına başvurdu. Çakır'ın yerinde daha otoriter bir hakem olsa Costa oyundan atılabilirdi".

MOURINHO'DAN ÇAKIR İTİRAFI

Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından, Cüneyt Çakır ile ilgili itiraflarda

bulundu. UEFA'nın aynı gruptaki maçların aynı saatte başlamasını şart koştuğunu, bu

gerçekleşmediği takdirde takımların teknik direktörlerini sorumlu tutarak ceza verdiğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, bu yüzden maçın devre arasında titiz davrandığını, aksi takdirde bir maç men cezası alacağını belirtti.

ÇAKIR'IN UYARISINA UYDU

Maç öncesi yapılan hakem toplantısına değinen Mourinho, "Hakem sabahki toplantıda net bir

şekilde dile getirdi ve iki maçın aynı zamanlarda başlayacağını söyledi. Ben de bu yüzden

devre arasında soyunma odasından iki dakika erken çıktım. Eğer birileri geciktiyse bu benim

suçum değil" diye konuştu.





ÇAKIR'A 7 PUAN

Daily Mail gazetesi maç değerlendirmesinde Cüneyt Çakır'a 9 üzerinden 7 puan verdi. Bazı kart kararlarının tartışılabileceği belirtilirken, maçın en kritik ve doğru kararının ilk golde çizgiyi geçen topun tespit edilmesi olduğunun altı çizildi.