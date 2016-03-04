Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Infantino gitti Theodoridis geldi!

FIFA başkanlığına seçilen Gianni Infantino'dan boşalan UEFA genel sekreterliği görevine geçici olarak Theodore Theodoridis atandı.

Infantino gitti Theodoridis geldi!

 FIFA başkanlığına seçilen Gianni Infantino'dan boşalan UEFA genel sekreterliği görevine geçici olarak Theodore Theodoridis atandı.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan UEFA İcra Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 2010'dan beri UEFA'da genel sekreter yardımcılığı görevini yürüten 50 yaşındaki Yunan Theodoridis'in, geçici olarak UEFA genel sekreterliğine atandığı açıklandı.

Gol çizgisi teknolojisinin, bu yıl Milano'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Basel'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmalarında kullanılacağı bildirildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Michel Platini'nin aldığı futboldan 6 yıl men cezasına yaptığı temyiz başvurusuna ilişkin kararını açıklayana kadar UEFA başkanlık seçiminin gerçekleştirilmeyeceği de belirtildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 3 Mayıs'ta düzenlenecek UEFA Kongresi'nde Kosova'nın UEFA üyeliği hakkında açıklama yapılacağı ve kurulun kadın temsilcisinin seçileceği ifade edildi.

Toplantı sonrasında basına açıklamada bulunan Theodoridis ise CAS'ın Platini hakkında vereceği karara göre UEFA başkanlık seçiminin 3 aydan kısa sürede yapılabileceğini ve Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) öncesinde seçim için UEFA Olaganüstü Kongresi'nin düzenlenebileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
InfantinoTheodoridis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.