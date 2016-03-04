Infantino gitti Theodoridis geldi!

FIFA başkanlığına seçilen Gianni Infantino'dan boşalan UEFA genel sekreterliği görevine geçici olarak Theodore Theodoridis atandı.



İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan UEFA İcra Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 2010'dan beri UEFA'da genel sekreter yardımcılığı görevini yürüten 50 yaşındaki Yunan Theodoridis'in, geçici olarak UEFA genel sekreterliğine atandığı açıklandı.

Gol çizgisi teknolojisinin, bu yıl Milano'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Basel'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmalarında kullanılacağı bildirildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Michel Platini'nin aldığı futboldan 6 yıl men cezasına yaptığı temyiz başvurusuna ilişkin kararını açıklayana kadar UEFA başkanlık seçiminin gerçekleştirilmeyeceği de belirtildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 3 Mayıs'ta düzenlenecek UEFA Kongresi'nde Kosova'nın UEFA üyeliği hakkında açıklama yapılacağı ve kurulun kadın temsilcisinin seçileceği ifade edildi.

Toplantı sonrasında basına açıklamada bulunan Theodoridis ise CAS'ın Platini hakkında vereceği karara göre UEFA başkanlık seçiminin 3 aydan kısa sürede yapılabileceğini ve Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) öncesinde seçim için UEFA Olaganüstü Kongresi'nin düzenlenebileceğini söyledi.