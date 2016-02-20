Inessa Tushkanova Tasarov'a verdi veriştirdi!

Ukraynalı ralli pilotu Inessa Tushkanova, Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendiği maçta "en nazik başkan" yazılı Putin tişörtüyle sahada dolaşan ve bu yüzden kulübü tarafından 300 bin euro para cezasına çarptırılan Rus futbolcu Dmitry Tasarov'a öfke kustu.
Ukraynalı ralli pilotu Inessa Tushkanova, Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendiği maçta "en nazik başkan" yazılı Putin tişörtüyle sahada dolaşan ve bu yüzden kulübü tarafından 300 bin euro para cezasına çarptırılan Rus futbolcu Dmitry Tasarov'a öfke kustu.