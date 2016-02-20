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Inessa Tushkanova Tasarov'a verdi veriştirdi!

Ukrаynаlı rаlli pilоtu Inеssа Tushkаnоvа, Fеnеrbаhçе mаçındа Putin tişörtüylе sаhаdа dоlаşаn Dmitry Tаsаrоv için "Halkımıza ayıp etti. Ukrayna'dаn özür dilеmеli hеmеn "dеdi

Inessa Tushkanova Tasarov'a verdi veriştirdi!

 Ukraynalı ralli pilotu Inessa Tushkanova, Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendiği maçta "en nazik başkan" yazılı Putin tişörtüyle sahada dolaşan ve bu yüzden kulübü tarafından 300 bin euro para cezasına çarptırılan Rus futbolcu Dmitry Tasarov'a öfke kustu.

"HALKIMIZA AYIP ETTİ, ÖZÜR DİLEMELİ"

Ukrayna'da yerel bir gazeteye konuşan Ralli pilotu Inessa, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında "en nazik başkan" lakabını aldığından dolayı Putin tişörtü giydiğini ifade eden Tasarov için, "Bu hareketi kendisine hiç yakıştıramadım. Futbolla siyaseti karıştırmanın ne anlamı var. Putin, Ukrayna'ya zamanında çok zulüm etti. Nasıl olur da bu lakabı alır. Tasarov, halkımıza ayıp etti. Ukrayna'dan özür dilemeli hemen" dedi.


300 BİN PARA CEZASI

Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Kupası maçı sonunda formasının altına giydiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tişörtünü göstererek seyircisini selamlayarak tartışma konusu olan futbolcusu Dmitry Tarasov'a 300 bin Euro para cezası verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Inessa TushkanovaDmitry Tasarov
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