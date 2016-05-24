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İnegölspor’da Yeni Dönem Başlıyor!

Spor Toto 2.Lig temsilcilerinden İnegölspor’da olağan kongrede yeni başkan Timur Erezsarı seçildi.

İnegölspor’da Yeni Dönem Başlıyor!

SPOR Toto 2. Lig temsilcisi İnegölspor olağan kongresinde yeni başkan Timur Erezsarı oldu.
İnegölspor olağan kongresi bu akşam Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Kalabalık bir üye topluluğunun katıldığı genel kurulda Eşref Güç yönetimi ibra edildi.

Daha sonra teşekkür konuşması yapan Başkan Eşref Güç, 2014-2015 sezonunda göreve geldiğini belirterek, “Bir final havası yaşadık, ancak nasip olmadı. İnşallah yeni yönetim bizim bıraktığımız bayrağı sonuna kadar götürerek İnegölspor’u hak ettiği PTT 1. Ligi’ne çıkartmak için çalışacaklardır. Bundan sonra da İnegölspor kongreleri böyle birlik ve beraberlik içinde olacaktır. İnegölspor’a sahip çıkmak hepimizin görevidir. Başkanlar gelip geçicidir” dedi.

Eşref Güç’ün konuşmasının ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen kongrede İnegölspor’un yeni Başkanı Timur Erezsarı oldu. Teşekkür konuşması yapan Erezsarı, “Ben tüm İnegöl’ün yanımızda olacağından şüphe etmiyorum. Heyecanlıyız, heyecanımıza ortak olun. İnegölspor’un havasını yakalayalım. Tribünleri doldurmalıyız. Amacımız ve hedefimiz belli. Bunu hep birlikte başaracağız.İnegölspor’u layık olduğu yere taşımak için hep birlikte çalışacak ve çabalayacağız” dedi.

Timur Erezsarı başkanlığındaki yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu:
Mehmet Döngel, Adnan Oran, Cemal AKtürk, Çetin Yalınız, Deniz Erdem, Erkan Uysal, Hüseyin Kurt, Mahmut Durmuş, Metin Ungan, Nurettin Aydemir, Osman Yavuz, Serdar Nalcı, Serdar Yentürk, Serdar Yiğit, Serhat Kılınç, Volkan Kaplan.

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İnegölspor’da Yeni Dönem Başlıyor!
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