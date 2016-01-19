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Independiente Martin Benitez'in transfer olmasından yana

Independiente kulübü uzun süredir göüşme halinde olduğu Galatasaray flörtünde Martin Benitez transferini bitirmekten yana olduğu ifade edildi

Independiente Martin Benitez'in transfer olmasından yana

 Galatasaray'ın transfer gündemindeki 1 numaralı isim olarak görünen Martin Benitez ile ilgili detaylar Arjantin basınından gelmeye devam ediyor.

Independiente Kulübü Genel Sekreteri Jorge Damiani, Sporcope.com'un da duyurduğu gibi 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiklerini ancak Galatasaray adına görüşmeleri yürüten Fatih İşbecer'in 6,5 milyon euruda diretmesi üzerine tarafların farklı teklifleri konuştuğunu açıkladı. 19 Ocak itibarı ile son görüşmeleri gerçekleştireceklerini belirten Damiani, Cumartesi günü yaptıkları son görüşmede ise nakit 4 ila 5 milyon euroluk nakit ödeme ve devamında 500 bin euroluk ek ödemeler şeklinde planlandığını ifade etti. Ek olarak da iki takım arasında oynanacak hazırlık maçlarının gelirlerinin de Independiente kulübüne gideceği ifade edildi. Bu görüşmelerin ardından ise İşbecer'in Arjantin'den ayrıldığı ifade edildi.

Öte yandan Damiani, Martin Benitez'in Galatasaray'a gitmesinin hem kendisi hem de kulüp için iyi olacağını da söylerine ekledi.

Öte yandan bu bonservis görüşmelerinin Independiente kulübünün oyuncunun yüzde 85'lik hakkını elinde bulundurmasından dolayı bu orandan değerlendirileceği de gelen haberler arasında.

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IndependienteMartin Benitez
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