Independiente Martin Benitez'in transfer olmasından yana

Galatasaray'ın transfer gündemindeki 1 numaralı isim olarak görünen Martin Benitez ile ilgili detaylar Arjantin basınından gelmeye devam ediyor.



Independiente Kulübü Genel Sekreteri Jorge Damiani, Sporcope.com'un da duyurduğu gibi 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiklerini ancak Galatasaray adına görüşmeleri yürüten Fatih İşbecer'in 6,5 milyon euruda diretmesi üzerine tarafların farklı teklifleri konuştuğunu açıkladı. 19 Ocak itibarı ile son görüşmeleri gerçekleştireceklerini belirten Damiani, Cumartesi günü yaptıkları son görüşmede ise nakit 4 ila 5 milyon euroluk nakit ödeme ve devamında 500 bin euroluk ek ödemeler şeklinde planlandığını ifade etti. Ek olarak da iki takım arasında oynanacak hazırlık maçlarının gelirlerinin de Independiente kulübüne gideceği ifade edildi. Bu görüşmelerin ardından ise İşbecer'in Arjantin'den ayrıldığı ifade edildi.

Öte yandan Damiani, Martin Benitez'in Galatasaray'a gitmesinin hem kendisi hem de kulüp için iyi olacağını da söylerine ekledi.