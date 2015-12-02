İnanılır gibi değil! Tam 680 maçta şike iddiası!

Dünyanın dört bir yanındaki futbol maçlarında şike yapan örgütün lideri olmakla suçlanan Singapurlu Tan Seet Eng, tahliye edildikten bir hafta sonra yeniden tutuklandı.



Singapur devlet televizyonu Channel NewsAsia'dan (CNA) yapılan açıklamaya göre, Singapur Polisi, bir hafta önce tahliye edilen "Dan Tan" lakaplı Singapurlu iş adamı Tan Seet Eng'i, suç faaliyetlerine karıştığı şüphesiyle tutukladı.



Emniyet birimleri ayrıca 2013'ün ekim ayından bu yana kanunlar doğrultusunda cezaevinde tutulmasına rağmen hakim karşısına çıkmadığı için geçen hafta temyiz mahkemesinin kararıyla tahliye edilen 51 yaşındaki Dan Tan hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.



Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) "küresel çapta şike faaliyeti yürüten en büyük suç örgütünün lideri" olarak nitelediği Dan Tan, 2008-2011 yıllarında Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil Avrupa'da oynanan 380'den fazla, Afrika, Asya ve Amerika'da ise 300 civarında futbol maçında şike yapmaktan suçlanıyor.

