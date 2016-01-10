İmzalar atıldı Martin Linnes bombası patladı

Galatasaray uzun zamandır devam eden sağ bek arayışlarında mutlu sona ulaştı. Cim Bom, 24 yaşındaki Linnes'in ardından oyuncunun kulübü Molde ile de her konuda anlaştı.



Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, sağ bek sorununu Martin Linnes ile çözdü. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveç'in Molde takımının formasını giyen Martin Linnes ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kadroda görmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Molde'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Yıllık 1 milyon Euro kazanacak olan Linnes'in sözleşmesindeki bonuslar ise daha sonra belirlenecek.

PAZARTESİ İSTANBUL'A GELİYOR

Pazartesi günü İstanbul'a gelecek olan Martin Linnes, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'ın Antalya kampına katılacak.

Sezon başında Beşiktaş tarafından da istenen Martin Linnes, Molde formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye İstanbul'da gol atmıştı.