İlker Meral Kasımpaşalıları çıldırttı

Spor Toto Süper Lig 31. hafta kapanış karşılaşmasında Osmanlıspor'u konuk eden Kasımpaşa, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken hakem İlker Meral'in kararları maça damga vurdu.



Mücadelenin henüz 20. saniyesinde Andre Castro'nun golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, ilk yarının uzatma anlarında gelen penaltı golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.



Webo'un kafa vuruşunda Omeruo'nun kafasına çarpan topu "elle müdahale" olarak yorumlayan Meral, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok skoru 1-1 yaptı.



Penaltı kararına itirazı sonrasında sarı kart gören Adem Büyük, ikinci yarının hemen başında gördüğü ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da itirazları nedeniyle saha dışına gönderildi.



İkinci yarıda iki ekibin de çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Kasımpaşa bu sonuçla puanını 44 yaparken Osmanlıspor 48 puana ulaştı. Kasımpaşa gelecek hafta Torku Konyaspor'a konuk olurken Osmanlıspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.



İlker Meral'in tepki çeken kararı





Spor Toto Süper Lig 31. hafta kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa, Osmanlıspor'u ağırlarken maçın hakemi İlker Meral, skandal bir karara imza attı.

Maçın henüz 20. saniyesinde Castro'nun golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, ilk yarının uzatma anlarında gelen penaltı kararıyla şoke oldu.



Karşılaşmanın hakemi İlker Meral, Webo'nun kafa vuruşu sonrasında Kasımpaşalı savunma oyuncusu Omeruo'nun kafasına çarpan topu "elle müdahale" olarak belirledi ve penaltı kararı verdi.



Topun başına geçen Uğur Demirok, penaltıyı gole çevirirken Kasımpaşalı oyuncuların itirazı sonuç vermedi. İlk yarının sona ermesiyle Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise hakeme büyük tepki gösterdi.



Meral skandal karara itiraz eden Rıza Çalımbay'ı tribüne gönderdi.